A Monaco, un conducteur imprudent empale son SUV Rolls-Royce puis inonde le sol d’huile

Conduire un véhicule de luxe comme le Rolls-Royce Cullinan, c’est commander un char d’assaut dépassant les cinq mètres de long et atteignant aussi les deux mètres de large.

Un engin conçu pour offrir le maximum de confort possible à son conducteur et ses passagers, qui impose cependant un minimum d’expertise dans les manœuvres. Se déplacer avec un SUV aussi gros dans un parking sous-terrain ou un milieu clos, par exemple, peut vite s’apparenter à un véritable cauchemar.

A Monaco, un plot cause le drame

A la moindre erreur d’inattention dès qu’on évolue avec ce genre de véhicule dans un milieu « dangereux », voilà ce qu’il peut se produire. Les vidéos visibles ci-dessous, qui font le tour d’internet depuis quelques heures, montrent un Rolls-Royce Cullinan en très mauvaise posture sur une place de Monaco.

Son conducteur roulait à basse vitesse et n’avait pas vu la présence de bornes hydrauliques près de lui. L’avant droit de son gros SUV s’écrase contre l’un d’eux, occasionnant de gros dégâts sur le véhicule.

Ça « pisse » l’huile

La borne a visiblement crevé un radiateur d’huile, puisque le Cullinan répand ensuite un liquide marron sur la chaussée. Et un gros radiateur, puisque le pauvre crossover anglais répand une quantité importante de ce liquide sur le sol.

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Un homme habillé de blanc vient ensuite arracher à la main une partie à moitié détachée du bouclier avant et malheureusement pour la personne responsable de l’auto, il faudra prévoir un rendez-vous au garage probablement très coûteux à la suite de cette petite erreur. D’ailleurs compte tenu de la fuite, le véhicule a probablement dû être dépanné et ne pouvait plus rouler par ses propres moyens.