Honda rappelle plus de 1 500 000 voitures

La filiale nord-américaine du constructeur japonais vient de lancer un très important rappel qui semble cantonné aux seuls États-Unis. Toutefois, les véhicules impliqués correspondent largement à des modèles également vendus en Europe. À ce jour, Honda Europe n’a donné aucune indication liée à un ce problème, mais certaines autos pourraient être concernées.

Dans le détail, ce sont en réalité 4 opérations parallèles qui viennent d’être lancées. Elles sont codifiées MJU, QJT, SJS et VJV. Elles font suite à la découverte d’un défaut de fabrication de la roue de la vis sans fin de certains boîtiers de direction. Durant l’utilisation, elle peut légèrement gonfler ce qui réduirait d’autant le film de lubrifiant entre elle et la vis sans fin. L’augmentation de la friction entre cette roue et cette vis sans fin peut ainsi conduire à un effort plus important au niveau du volant pour le conducteur. Honda n’exclut ainsi pas que cela puisse être une cause d’accident.

Le cœur de gamme concerné

Si ces rappels ne touchent (pour le moment ?) que les clients états-uniens, ils s’appliquent à certains modèles commercialisés sur notre continent. Sont dans ce cas les Civic 5 portes hybrides fabriquées entre le 25 mai 2023 et le 6 février 2024, les Civic Type-R assemblées entre le 1er mars 2022 et le 29 août 2024, les CR-V hybride sortis de chaîne à compter du 21 septembre 2021 et jusqu’au 4 septembre 2024, ou encore les HR-V produits entre le 26 avril 2022 et le 23 août 2024.

Honda indique que sont également concernées, pour les productions pouvant aller des millésimes 2022 à 2025, les Civic 4 portes, les versions thermiques des Civic 5 portes et CR-V, les CR-V Fuel Cell et les Acura Integra. Autant de véhicules non distribués en Europe.

Au total, 1 693 199 propriétaires seront directement contactés par la marque afin de prendre un rendez-vous chez leur concessionnaire.