Ils font la course avec des Audi RS 5 et ça ressemble au jeu Gran Turismo (mais dans la vraie vie)
Vous n’avez jamais rêvé de vivre le jeu vidéo Gran Turismo dans la vraie vie ? C’est quasiment ce qu’il se passe ici sur le circuit de Yas Marina aux Emirats Arabes Unis.
Le jeu vidéo Gran Turismo dans la vraie vie, on a déjà vu ça : dans la collection de vidéos réalisées au Japon par l’émission Best Motoring, par exemple, dans laquelle de vrais pilotes professionnels se lançaient dans des courses avec des voitures de série sur le circuit de Tsukuba (parfois même avec d’improbables supercars, d’ailleurs).
C’est même probablement cette émission qui a inspiré au créateur de Gran Turismo l’esprit du jeu : se mesurer sur circuit face à d’autres voitures de série dans une version très réaliste.
Bataille d’Audi RS 5 à Yas Marina
Et la vidéo ci-dessous rappelle aussi un peu ce genre de « simulation automobile ». Elle est filmée depuis les lunettes « Meta » d’un pilote-instructeur, installé aux commandes d’une Audi RS 5 de la toute dernière génération.
Au volant de la familiale hybride rechargeable V6 cumulant 639 chevaux en puissance maximale en pointe, il « fait la course » avec d’autres RS 5. Le genre de scène qui donne envie de s’amuser de cette façon entre amis ! Hélas, même si ces autos sont conçues pour pouvoir enchaîner plusieurs tours de circuit à fond, elles souffrent inévitablement au niveau des pneus et des freins : cela reste de pures voitures de routes, lourdes (plus de 2,3 tonnes) et confortables, incompatibles avec une utilisation intensive et permanente en piste.
Mais les pilotes ont l’air de s’amuser : cette nouvelle RS 5 est nettement plus agile et efficace que l’ancienne RS 4 qu’elle remplace, notamment grâce à son différentiel arrière motorisé et sa gestion très sophistiquée de la transmission intégrale. C’est toujours joli, des voitures en bataille sur circuit !
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