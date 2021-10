L’Audi e-tron passe par la case rappel

L’Audi e-tron fait actuellement l’objet d’un rappel, qui porte le code 47R1, en Allemagne, Croatie, Danemark, France, Irlande, Islande et Suède. Il ne fait toutefois guère de doutes que les autres pays du Vieux Continent suivront le mouvement et prendront rapidement contact avec certains de leurs clients.

En effet, sur les e-tron produits entre le 15 janvier 2019 et le 3 juin 2021 a été relevée la possibilité d’un défaut de l’une des soudures de l’amplificateur de freinage. Les fonctions ABS, ESP et amplification de freinage en cas d’urgence peuvent dont être inopérantes, avec des conséquences sur les distances de freinage et sur les possibilités de manœuvres du véhicule lors des phases de ralentissement.

Les modèles concernés portent le code de réception CE (case K de la carte grise) e1*2007/46*1914*. Dans l’Hexagone, un peu plus de 1 500 véhicules seraient potentiellement concernés par ce rappel.

La sécurité du véhicule et de ses occupants étant compromise, Audi contacte directement les propriétaires de ces véhicules. Si vous êtes l’utilisateur de l’un de ces e-tron et que vous n’avez pas eu d’informations concernant cette opération, n’hésitez pas à prendre contact avec votre concessionnaire.