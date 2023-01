Les voitures du genre de la Bugatti Chiron évoluent dans un monde parallèle à celui des autos de monsieur tout le monde. Ces machines-là coûtent extrêmement cher à l’achat (plus de trois millions d’euros quelle que soit la version) mais aussi à l’entretien. Les modèles Bugatti ont la réputation d’être beaucoup plus fiables que la plupart des supercars, mais elles doivent respecter un entretien scrupuleux. L’ancienne Veyron coûtait une fortune à ce niveau et les ingénieurs de Bugatti ont réussi à réduire le montant des opérations classiques dans la vie de ce genre de voiture. On reste tout de même à des niveaux stratosphériques.

L'entretien d'une Bugatti Chiron sur 10 ans coûte le prix d'une voiture de luxe

Les spécialistes américains de The Hamilton Collection se sont penchés sur le sujet en étudiant le programme d’entretien complet d’une Chiron normale. Ils constatent que lors des quatre premières années de vie de la voiture, les frais de maintenance sont entièrement pris en charge par Bugatti. Mais les choses changent après ces quatre premières années de possession : l’entretien annuel, qui consiste à changer l’huile et l’eau en plus des filtres, la batterie de la clé de démarrage, les filtres à pollen et le liquide de frein, coûte déjà 11 500 dollars soit 10 700€. Mais après ces quatre premières années, il faut surtout réaliser la grosse révision consistant à changer l’huile des unités de transmission avant et arrière, le filtre à air moteur, les courroies de distribution du moteur, toute l’huile de la boîte, le liquide de refroidissement ou encore les bougies d’allumage. Son coût ? 34 000 dollars, soit 31 850€.

Un peu moins de 100 000€ sur 10 ans

Bugatti recommande par ailleurs de changer les quatre pneus tous les cinq ans, qui coûtent 8 450 dollars (7916€). En comptant six ans d’entretien après les quatre premières années et un changement de pneus, les frais grimpent ainsi théoriquement à 100 000 dollars pour 10 ans de possession d’une Bugatti Chiron (soit un peu plus de 93 000€). Une somme raisonnable, toutes proportions gardées, sachant qu’on parle d’une auto coûtant près de quatre millions d’euros (et que sa valeur sur le marché de la collection pourrait grimper d’autant en 10 ans). En revanche, c’est la catastrophe si une grosse pièce lâche après les quatre premières années de garantie : un moteur coûte 856 000 dollars à remplacer, soit plus de 800 000 euros. La boîte de vitesses coûte 185 000 dollars (173 000 euros). Heureusement, ces pièces-là sont censées être fiables.