La Bugatti Chiron rappelée pour un problème de pneumatiques

La Bugatti Chiron est l’une des rares voitures de série à pouvoir dépasser les 400 km/h. À cette vitesse, les pneumatiques revêtent une importance encore plus capitale que sur la voiture de Monsieur Tout-le-monde. Depuis son intégration au groupe Volkswagen, la marque travaille ainsi en étroite collaboration avec une autre perle de l’industrie tricolore, Michelin, qui lui fournit des gommes spécialement mises au point pour ces modèles.

Dans le cas de la Chiron Pur Sport qui est concerné par ce rappel, il s’agit de Pilot Cup 2R, en 355/25 R21 pour le train arrière. Et ce sont ces derniers qui posent problème. En effet, ceux-ci peuvent se fissurer sur leur paroi latérale. Pour y remédier, Bugatti demande donc à ses heureux clients de présenter leur bolide dans un atelier de la firme afin de remplacer les pneus postérieurs, au maximum après 3 000 km ou 18 mois. Le constructeur indique également que le remplacement de ces derniers se fera systématiquement, et gratuitement, à la première échéance atteinte tant que Michelin n’aura pas développé une référence ne présentant plus ce défaut. Sachant qu’une paire de pneus d’une Chiron vaut aux environs de 40 000 €, la facture peut vite atteindre des sommets.

Ce rappel, référencé BUGCR025, concerne les véhicules produits entre les 18 octobre et 30 novembre 2021. Si vous pensez que votre Chiron (veinard !) peut être touchée par ce défaut, contactez votre concessionnaire ou rendez-vous sur le site bugatti.com/de/ownership/recalls.