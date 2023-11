La MG 4 arrive en occasion : un aussi bon plan qu'en neuf ?

La MG 4, une compacte 100 % électrique, concurrente des Renault Mégane e-Tech ou Volkswagen ID.3, a créé la surprise tout au long de l'année 2023. Il faut dire que le constructeur MG ne faisait pas, avant son arrivée, des scores de vente mirobolants. Mais la MG 4 a changé la donne, et elle représente depuis le début de l'année plus de 61,5 % des ventes du constructeur, avec 14 063 exemplaires écoulés.

La recette est simple : une auto aux prestations plus que correctes dans de nombreux domaines (tenue de route, équipement, performances, autonomie, habitabilité...) et affichée à un prix défiant toute concurrence, puisqu'il débute à 29 990 € pour 170 ch et 51 kWh de batterie (350 km d'autonomie WLTP). Et il culmine à 40 490 € pour la surpuissante version XPower de 435 ch... Et c'est avant bonus. Imbattable, tout simplement...

Nos essais ont en tout cas mis en lumière un formidable rapport prix/prestations. Et même si tout n'est pas parfait (finition moyenne – sans être indigente, ergonomie, manque d'aspects pratiques), les qualités relevées justifient tout à fait l'engouement des acheteurs.

Autre fait qui peut l'expliquer, une offre de LOA qui promet un loyer mensuel de 99 € seulement, et un premier loyer à 0 € (mais sous condition d'être éligible au bonus maximum de 7 000 € et d'avoir une voiture à faire reprendre contre une prime à la conversion...). Bref, tous les voyants sont au vert. Mais attention, son origine et sa production chinoise risquent fort de lui faire perdre une partie de son avantage financier en 2024...

Commercialisée depuis la toute fin de l'année dernière, la MG 4 arrive de fait aujourd'hui en nombre sur le marché de la seconde main. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà peu chère en neuf, est-elle encore plus intéressante en seconde main ? On peut légitimement le penser, car en toute logique, une décote devrait s'appliquer. Devrait, oui... Mais on verra tout ça plus tard. Déjà, voyons où l'on peut trouver des MG 4 d'occasion.

MG 4 de seconde main : les filières d'approvisionnement

Il est assez logique que, moins d'un an après les premières livraisons, ce soient les professionnels qui soient les principaux pourvoyeurs de MG 4 de seconde main. Pour l'essentiel, les modèles proposés sont des modèles d'exposition, mais aussi beaucoup des "occasions 0 km", ces fameux véhicules déjà immatriculés, mais qui n'ont jamais roulé, et revendus en tant qu'occasions.

Cela dit, concernant cette MG, la proportion de particuliers vendeurs est plus élevée qu'à l'habitude. En effet, contrairement aux 3/4 % habituels (voire moins), ce sont ici environ 20 % des modèles en vente qui sont proposés par des particuliers. Faut-il y voir un regret après achat ? Ou un effet d'aubaine dû aux prix pratiqués sur le marché (nous allons le voir page 3) ?

En tout état de cause, vous trouverez des annonces sur les plus gros sites spécialisés que sont La Centrale et le bon coin, comme d'habitude.

Pas de section du site officiel MG consacré aux véhicules d'occasion, par contre. Cela viendra peut-être avec le développement des ventes.