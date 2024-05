La MG4 est-elle une véritable bonne affaire en occasion ?

Avec sa berline électrique, MG a su marquer les esprits. Ce n’est pas grâce à sa ligne, ses performances ou la qualité de sa finition, mais plutôt par son rapport prix/prestations imbattable. C’est simple, elle se permet même de défier les modèles thermiques. Tout en étant affichée à des prix plancher, à partir de 28 990 € en 2022 sans le bonus, la MG4 en donne pour son argent.

De plus, la marque a eu la bonne idée de proposer une gamme large avec trois niveaux de finitions (Standard, Comfort et Luxury), deux moteurs (125 et 150 kW), et surtout trois batteries différentes : 51 kWh (350 km d'autonomie), 64 kWh (450 km) et 77 kWh (520 km). Pour l’image, MG a lancé en fin d'année dernière une déclinaison sportive XPower de 435 ch !

Au chapitre équipement, il est difficile de faire mieux, surtout à ce prix. L’entrée de gamme Standard offre déjà les projecteurs à LED, l’accès et le démarrage sans clé, les radars de stationnement arrière, la conduite autonome de niveau 2, le système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces, Apple CarPlay et Android Auto, ou encore les compteurs numériques de sept pouces.

Le niveau Comfort donne accès à la batterie de 64 kWh, le volant cuir, les vitres arrière surteintées, le chargeur embarqué de 11 kW, les jantes de 17 pouces…

Enfin, la version Luxury ajoute la sellerie similicuir, les sièges avant chauffants, les rétroviseurs rabattables électriquement, la surveillance de l’angle mort, la caméra 360°, mais aussi une pompe à chaleur.

Une MG4 à partir de 19 000 €

Sur le marché de la seconde main, l’offre est confortable, mais pas pléthorique pour autant. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, environ 190 annonces apparaissent sur le site de La Centrale.

L’offre débute sous la barre des 19 000 €. À ce prix, les MG4 à petite batterie sont uniquement proposées, des exemplaires Standard de 2022 affichant environ 15 000/20 000 km.

Pour profiter d’un rayon d’action plus confortable, via la batterie de 64 kWh, tout en bénéficiant d’un équipement plus riche (Comfort ou Luxury), il faut mettre davantage la main au portefeuille puisque la MG4 débute tout juste sous les 24 000 €. Généralement, les modèles proposés datent de 2023, mais les kilométrages sont plus variables, entre 7 000 km et parfois plus de 35 000 km.

Enfin, la « grande autonomie » avec la batterie de 77 kWh grimpe encore d’une marche avec un budget minimum de 31 000 € (modèle 2023 et moins de 10 000 km). À noter que cette version est très peu répandue.

Une décote intéressante

Lors de notre dernière étude de marché concernant les MG4 d’occasion, nous avions relevé des prix au-dessus de ce qui se pratiquait en neuf. Le marché est enfin devenu raisonnable puisque l’entrée de gamme permet d’économiser environ 24 %, tout en prenant en compte la remise de 5 000 € concédée par le réseau. Un chiffre peu commun par les temps qui courent et qui donne sérieusement à réfléchir. Quant à la déclinaison la plus répandue, la Luxury 64 kWh, le gain atteint ici 22 %.

Il n’y a guère que la version de 77 kWh qui conserve une belle cote avec seulement 10 % de gain. Enfin la récente sportive XPower et ses 435 ch ne cède que 5 % en seconde main.

À noter par ailleurs que lorsque MG n’appliquera plus sa remise de 5 000 € sur la gamme MG4, ces offres en occasion seront mécaniquement encore plus intéressantes.

Une offre plutôt haut de gamme

En regardant de plus près les annonces, les versions haut de gamme sont les plus représentées. Ainsi, la finition Luxury représente 61 % de l’offre, suivie de la Standard (21 %), de la XPower (13 %) et la Comfort (5 %).

Au niveau des batteries, la taille intermédiaire de 64 kWh est de loin la plus prisée avec 74 % des petites annonces. L’accumulateur de 51 kWh atteint 21 % et enfin celle de 77 kWh obtient 5 % des suffrages.

Bilan : une MG4 encore plus imbattable

Pour certains automobilistes, acheter une voiture d’occasion est inconcevable. À la vue des prix de vente de cette berline, ils pourraient changer d’avis. Pour les autres, à condition bien sûr de vouloir d’un véhicule électrique, la MG4 a vu ses prix baisser fortement en l’espace de quelques mois seulement. Récents et affichant très souvent un kilométrage raisonnable, les modèles proposés sont des versions bien dotées et équipées de la batterie de 64 kWh. Dernier point, MG garantit son auto sept ans ou 150 000 km. Face à de tels arguments, il est difficile de rester indifférent...