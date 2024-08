La Porsche la moins chère en occasion en ce moment est...

Pour ce dernier épisode de notre série de l'été, C'est bien la mythique marque allemande de voitures de sport, Porsche, que nous mettons à l'honneur, comme une sorte de bouquet final...

D'ailleurs, plutôt que de vous parler DU modèle le moins cher en occasion, nous allons vous parler DES modèles les moins chers. Tout simplement parce que nous n'avons pas voulu nous contenter de vous parler du Cayenne, qui est objectivement le plus économique à l'achat, mais que nous avons voulu aussi vous parler d'une "vraie" Porsche devenue accessible, à savoir la 924, et sa quasi cousine la 944.

Le Cayenne, a la sortie de la première génération en mars 2003, est un véritable crime de lèse-majesté pour les aficionados de la marque. Quoi ? Un SUV Porsche ? Inconcevable pour les puristes... Et pourtant, ce gros 4x4, ce SUV à la mode américaine, pays où les clients en sont friands, a tout simplement permis de sauver la marque, à une époque ou la 911 et le Boxster ne permettaient pas d'assurer une rentabilité suffisante.

Les chiffres de vente ont été le juge de paix. Le Cayenne a représenté un temps plus de la moitié des ventes du constructeur, permettant d'ailleurs aux autres modèles de survivre.

Cela dit, il est mal aimé, surtout dans sa première exécution, il est vrai un peu maladroite en matière de style. Lourd, grossier, épais, il n'a définitivement pas la grâce des coupés et cabriolets habituels, même si on identifie immédiatement la marque.

Doté d'un comportement étonnamment sportif, de motorisations allant de 250 ch à 550 ch pour la version Turbo S restylée, ce Cayenne de première génération n'amuse pas la galerie dans ses versions de pointe, avec par exemple un 0 à 100 en 4,8 s. et 280 km/h en vitesse de pointe pour le Turbo S de 550 ch.

Mais en occasion, les versions les moins chères sont les 3.2 V6 de 250 ch, et les 3.0 V6 diesels (oui, un autre crime !) de 240 ch. Et les V8 4.5 de 340 ch sont à peine plus chers.

On peut en trouver sous les 5 000 € ! Pour des modèles 2004/2005 affichant cependant plus de 220 000 km en moyenne. Et ils sont le plus souvent en état très "moyen" pour être poli. Un modèle sur lequel rien n'est à faire vous coûtera plus sûrement autour de 9 000 €, surtout en V8, ce qui reste exceptionnel pour des modèles qui valaient neufs à l'époque entre 51 000 € et 66 000 € hors options (onéreuses et souvent plus de 15 000 € d'options souscrites).

Pour un modèle V8 Turbo 450 ch, comptez par contre au minimum 13 000 € pour un modèle en bon état autour de 200 000 km.

Quelques exemples d'annonces de Porsche Cayenne sur La Centrale.

Les 924 et 944 également très accessibles

Mais le Cayenne n'est le seul modèle Porsche qui soit "accessible". C'est aussi le cas de la 924, un coupé commercialisé de 1976 à 1988. Et de la 944, une quasi jumelle esthétique, mais à moteur 100 % Porsche quand la 924 reprenait des blocs d'origine Audi (bas-moteur), pour schématiser.

Ces deux-là ont connu un grand succès commercial, malgré une architecture complètement novatrice pour un modèle Porsche. Les habitués de la 911 connaissaient les moteurs à plat 4 ou plus souvent 6 cylindres, en porte-à-faux arrière, tandis que la 924 arrivait avec un moteur avant et un ensemble boîte pont à l'arrière, dit "transaxle" pour équilibrer les masses.

De fait, le comportement routier des 924/944 était considéré comme meilleur que celui de la 911 ( et il l'était !). Mais pour les puristes, comme pour le Cayenne, ce n'était pas une vraie Porsche...

Cela se ressent encore aujourd'hui dans les cotes, qui ont d'ailleurs très tendance à remonter... On peut en effet trouver des modèles à partir de 5 500 €/6 000 €. Mais ils sont en piteux état ou à restaurer. Il faut grimper autour de 7 000 e pour un modèle plus sain mais affichant plus de 220 000 km. Et on parle là de l'entrée de gamme 924 avec son 2.0 de 125 ch.

Pour un exemplaire vraiement propre et de moins de 150 000 km, en 2.0 S 150 ch, il faut compter 9 000 €.

Pour une 944 propre sur elle, dotée de son 2.5 l 163 originel en bonne forme, il faut également compter 9 000 €, pour un modèle 81 à 84.

Et si on insiste pour vous orienter vers un modèle "en bon état", c'est qu'au-delà du prix d'achat, le budget pour maintenir, restaurer ou entretenir ce type d'auto est assez conséquent. Moins pour la 924 avec ses pièces d'origine Audi, mais c'est vrai pour la 944, et surtout pour le Cayenne, dont la moindre grosse panne (moteur, turbo, suspension pneumatique, etc.) peut vite coûter un bras.

Il vaut mieux par ailleurs connaître un bon spécialiste Porsche pour effectuer l'entretien courant, car en concession, c'est le même prix que pour une 911 neuve, évidemment. Et cela peut vite faire oublier avec nostalgie le prix d'achat très doux...

Quelques exemples d'annonces de 924 et 944 sur La Centrale.