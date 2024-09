La Renault Laguna 2 phase 2 en vignette Crit'Air 2 est-elle une super occasion ?

C'est peu de dire que les énormes soucis de fiabilité de la Renault Laguna 2 à son lancement, ont fait du tort à son image de marque, pourtant excellente avec la première génération. Et cela a même écorné l'image globale de Renault en tant que marque, d'autant que d'autres modèles (Mégane 2, Scénic 2, Vel Satis, Espace IV...) n'ont pas relevé le niveau à cette période.

Les soucis, graves, aussi bien mécaniques (moteur 1.9 dCi, embrayage, boîte de vitesses, trains roulants, bobines, usure des pneus, etc...) qu'électroniques (multiplexage, cartes de démarrage, combiné d'instrumentation, lève-vitres, climatisation, etc.), et qui se sont révélés très rapidement après la commercialisation, ont fait de la Laguna 2 la bête noire des responsables SAV des concessions, et des mécanos de la marque.

Très vite, dans l'esprit des acheteurs, cette Laguna est devenue LA berline à éviter, sous peine de siphonner son PEL en réparations, Renault n'étant de plus pas forcément généreux en matière de prises en charge hors garantie.

Du coup, la valeur en seconde main de la berline familiale au losange a dégringolé, plus personne n'en voulait, du moins pas au prix de marché habituel.

Pourtant, Renault a assez rapidement (même si ce n'est jamais assez rapide !) redressé la barre. Les différents soucis ont été pris à bras-le-corps les uns après les autres. Et lors de la sortie de la version restylée, que l'on appellera ici "phase 2", la fiabilité de la Laguna opus 2 est redevenue de bon niveau, voire de très bon niveau. Mais le mal était fait.

Du coup, les cotes ne sont jamais remontées, et les vendeurs, de cette phase 2 comme de la première, ont dû brader pour revendre, ce qui permet de faire d'excellentes affaires financières.

C'est le propos de notre question posée en titre : la Laguna 2 est-elle du coup une super occase ? Fiable, pas chère, et offrant des prestations tout à fait convaincantes. Autant répondre tout de suite, la réponse est oui, et voici pourquoi plus en détail.

Une fiabilité retrouvée

Renault, conscient de la catastrophe depuis le lancement en 2001, a mis les bouchées doubles pour fiabiliser sa familiale. Rappels, changements de références de pièces, meilleure maîtrise du multiplexage, qui rappelons-le, était une technologie nouvelle au début des années 2000 (plusieurs informations qui passent par un même fil, et des boîtiers électroniques qui communiquent entre eux), moteurs revus...

Les turbos des diesels cessent d'autoconsommer de l'huile jusqu'à la casse, les émetteurs-récepteurs d'embrayage sont revus, les boîtes de vitesses PK6 sont elles aussi fiabilisées, les cartes de démarrage sont améliorées, tout comme le multiplexage de mieux en mieux maîtrisé, diminue son taux de défaillances après des mises à jour.

Un grand rappel a été organisé fin 2002 pour résoudre en même temps une multitude de problèmes. Et en 2006, des mesures ont été prises au SAV pour mieux prendre en charge les éventuels soucis.

Du coup, la version restylée bénéficie évidemment de toutes ces améliorations et mises à niveau, et part dès son lancement en 2005 sur de bonnes bases. De plus, les moteurs diesels sont revus mécaniquement et deviennent carrément fiables, le 2.0 dCi 150/175 le restant de son côté, c'était déjà le meilleur.

Selon les responsables SAV de l'époque, le taux de pannes prises en garantie de la phase 2 était même inférieur à la moyenne... Et ce constat, surtout, est partagé par les courageux acheteurs de Laguna 2 restylée. Ils sont très peu embêtés. En tout cas pas plus, voire moins que les modèles concurrents (Citroën C5, Peugeot 406/407, Volkswagen Passat, Ford Mondeo etc.).

Notre rubrique "Avis de propriétaires" ne fait que confirmer, sauf exception, cette tendance.

Certains modèles encore non soumis aux restrictions de circulation

C'est d'ailleurs de ceux-là dont nous parlons aujourd'hui. Ayant été commercialisée jusqu'en septembre 2007, la Laguna 2 phase 2 a eu dans sa gamme des modèles bénéficiant de la vignette Crit'Air 2. Un sésame qui permet de rouler encore pendant un certain nombre d'années sans contrainte, en province et dans les zones non concernées par les ZFE bien sûr, mais aussi dans de nombreuses grandes agglomérations concernées. Seules les villes de Paris et Lyon pourraient limiter la circulation de cette vignette, mais pas avant 2028, voire 2030, aux dernières nouvelles.

Les versions Crit'air 2 sont celles qui répondent à la norme de pollution Euro 4, soit pour schématiser, celles carburant au sans-plomb et commercialisées à partir de janvier 2006 (mais même avant si le constructeur a anticipé la norme, ce qui n'est pas trop le cas chez Renault cependant).

Donc, toutes les Laguna 2 essence entre le 1er janvier 2006 et la fin de commercialisation sont Crit'Air 2. Et donc circulent et circuleront sans problème pendant longtemps. Pour être honnête, elles ne courent pas les rues, et se font rares sur les sites de petites annonces. Il faut dire qu'à cette époque, le diesel (au mieux Crit'Air 3 pour la Laguna 2, régnait en maître.

Des prix canons sur le marché de l'occasion

C'est la cruelle loi de l'offre et de la demande. La 2 phase 2 pâtissant de la mauvaise image de la première phase ne trouve pas vraiment son public sur le marché. À tort nous venons de le voir. Mais cela permet justement de réaliser des très bonnes affaires !

Il est tout à fait possible de dénicher un modèle essence de 2006, affichant moins de 180 000 km (ce n'est pas rien, mais pas rédhibitoire pour autant) pour moins de 3 000 € en bon état, voire moins de 2 500 €. Pour 4 000 €, le kilométrage descend à 130 000 km, et certains modèles affichent moins de 90 000 km, pour 5 000 €. Il s'agit le plus souvent de versions 1.6 16v 115 ch, mais certains 2.0 16v 135 ch sont aussi présents. Ces deux moteurs étant excellents, le 2.0 mieux adapté au poids de l'auto tout de même.

Regarder du côté de la concurrence permet de réaliser que ce sont des prix canons. Par exemple, une Volkswagen Passat de 2006, essence, moins de 180 000 km, ne se trouvera tout simplement pas à moins de 6 000 €. Et même les diesels Crit'Air 3, moins courus, sont au même prix.

Une Opel Vectra est introuvable. Une Ford Mondeo peut se trouver à partir de 2 500 €, mais... il n'y en a qu'une seule dans toute la France ! Même une Citroën C5, c'est entre 3 000 € et 5 000 €, alors qu'elle aussi a une image pour le moins en berne.

Les berlines japonaises sont aussi rares en essence, mais dans tous les cas, une Honda Accord ou une Toyota Avensis seront au bas mot 2 000 € plus onéreuses, puisque même les modèles 2002/2003 en vignette moins avantageuse Crit'Air 3 et affichant plus de 200 000 km sont à 5 000 € minimum.

Des prestations toujours convaincantes

À sa sortie, la Laguna 2 (quand elle n'était pas en panne !) a été considérée comme une des meilleures berlines familiales du marché, toutes considérations de style mises à part. Et c'était mérité, tant et si bien que même aujourd'hui, elle n'apparaît même pas comme dépassée.

Déjà, elle fut la première voiture au monde à décrocher la note maximale de cinq étoiles au crash-test Euro NCAP. Bien sûr, on a fait mieux depuis, d'autant que les critères de l'organisme se sont largement sévérisés, mais cela montre qu'à l'époque, la sécurité passive de l'auto était exceptionnelle. ABS, ESP, airbags frontaux et latéraux, caisse renforcée, Renault a bien travaillé.

Et si la qualité de finition n'est pas extraordinaire au lancement, les phases 2, dont il est question ici, se sont grandement améliorées, avec des matériaux plus cossus sur la planche de bord, des assemblages et des placages de qualité.

Confortable, voire très confortable quand les jantes ne sont pas des 17 pouces, la Laguna 2 ne sacrifie rien à un certain dynamisme sur la route. Direction franche et directe, peu de prise de roulis, et moteurs pour certains très performants, on pense aux versions GT essence (205 ch), comme diesel (175 ch), au 2.0 turbo 165 ch ou au V6 3.0 210 ch. Mais même les plus petits moteurs essence 1.6 16v 110 ch, 1.8 16v 118 ch, et 2.0 16v 135 ch, et les diesels 1.9 dCi 100, 110, 120 ch étaient suffisants et bien isolés côté bruit. Le 2.0 diesel 150 ch apparu en 2022 est également excellent et pour le coup, ultra-fiable presque dès le début, du moins mécaniquement.

Les phases 2 gardent les mêmes moteurs essence qui ne posent pas de souci, mais les diesels 100/110/120 sont remplacés par des 95/115/125 ch, dont la fiabilité est nettement améliorée, et les consommations toujours aussi basses.

Enfin côté habitabilité, la berline est correcte, avec un coffre de 430 litres, tandis que le break Estate, plus long de 11 cm, affiche 475 litres (des vrais litres dans les deux cas, sans tricher comme Renault a tendance à le faire aujourd'hui en utilisant la norme VDA211, qui permet de charger au-dessus de la tablette cache bagages...).

LE BILAN

Oui, la Laguna 2 phase est tout à fait fréquentable en occasion. Mieux, elle est même à conseiller sans arrière-pensée. Car malgré une fiabilité retrouvée, des prestations convaincantes, et la possibilité de rouler encore longtemps sans être embêté grâce à ses modèles bénéficiant de la vignette Crit'Air 2, elle conserve des tarifs canons, à cause de la mauvaise image, qui lui colle (à tort donc) à la peau.

Donc si vous avez un petit budget, et un peu de patience, car les exemplaires en vente sont tout de même rares, elle peut représenter une excellente affaire