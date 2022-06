La Toyota bZ4X passe déjà au rappel

Le géant japonais a longtemps clamé qu’il ne croyait pas à la voiture électrique. Voilà qui explique qu’il soit l’un des derniers à s’engager sur ce marché. Toyota ne faisant toutefois jamais les choses à moitié, le constructeur a d’ores et déjà annoncé plus d’une vingtaine de modèles zéro émissions avant 2030.

Cet ambitieux programme connaît toutefois son premier contretemps. En effet, Toyota vient d’annoncer qu’environ 2 700 bZ4X, la première et seule Toyota actuellement commercialisée, devait repasser en atelier afin de corriger un possible problème lié aux roues de ces véhicules.

Une défaillance du serrage des boulons de moyeu a, effectivement, été révélée par le groupe nippon, il y a quelques jours. Le risque de voir l’une des roues se détacher pendant que la voiture roule est, ainsi, non négligeable. Tous les exemplaires de bZ4X qui ont d’ores et déjà été livrés aux différentes filiales de la marque en Amérique du Nord, en Asie et en Europe sont concernés par cette opération. Il semble toutefois que la plupart d’entre eux n’ont pas encore été remis à leurs propriétaires, ce qui permettrait de régler le problème avant la livraison.

Le chiffre annoncé par Toyota correspond à celui des bZ4X rappelés sur l’ensemble des marchés. En France, où la livraison de ces autos a à peine commencé, il est fort probable que seules quelques dizaines de voitures soient à contrôler et à corriger.

Identique sur le plan technique, le Subaru Solterra est également concerné par ce rappel. Au niveau mondial, environ 2 600 exemplaires de ce qui est la première Subaru électrique de série seraient touchés par ce défaut.