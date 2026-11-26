Le célèbre chef Gordon Ramsay va devenir le nouveau présentateur de Top Gear
Après plusieurs années d’absence, la plus célèbre des émissions automobiles s’apprête à renaître de ses cendres. Et pour séduire les téléspectateurs, la BBC mise sur une personnalité davantage connue pour ses coups de gueule en cuisine que pour ses talents de pilote.
La BBC a trouvé une recette plutôt inattendue pour relancer Top Gear. Le célèbre chef Gordon Ramsay prendra les commandes de l’émission britannique dont le tournage débutera en 2027 pour une diffusion prévue en 2028. Le Stig sera également de la partie, tandis que l’identité des autres présentateurs reste encore inconnue. Au menu sans surprise : des roadtrips, des essais musclés et des cascades spectaculaires.
Si le choix du cuisinier peut surprendre, l’intéressé n’a rien d’un novice en matière de belles autos. Son impressionnante collection de sportives comprend notamment une Ferrari F40. Cerise sur le gâteau, Gordon Ramsay a grandi à proximité du circuit de Silverstone. Il compte également trois apparitions dans Top Gear, avec un chrono de 1 minute et 46,3 secondes au volant de la modeste Chevrolet Lacetti malmenée par de nombreuses stars dans l’ancien format du show.
Une approche différente
Pour rappel, le programme avait été suspendu à la suite du grave accident de Freddie Flintoff au volant d’une Morgan en 2022. La BBC entend désormais ouvrir un nouveau chapitre sans chercher à reproduire la formule magique du trio Clarkson, Hammond et May.
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