Tic-tac, le temps passe. Un an après l’approbation par les parlementaires de Bruxelles le 21 octobre 2025, un an s’est écoulé sans que la France ne l’ait mis en application. Or, le délai légal pour chaque État membre est fixé à trois ans. L’Hexagone a donc jusqu’au 21 octobre 2028 pour s’aligner sur les 27.

Cinq pays l’ont adopté

Mais que contient cette réforme ? La principale mesure tient dans la fin du permis à vie, qui a toujours cours chez nous. Une fois la directive appliquée, et passée la date fatidique de quinze ans, il faudra passer un examen médical pour faire valider son papier rose pour quinze années supplémentaires. En ce qui concerne les chauffeurs de bus et de poids lourds, le renouvellement doit se dérouler au bout de cinq ans, comme c’est le cas aujourd’hui.

Ces mesures constituent un cadre global, déjà appliqué par l’Italie, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande ou le Portugal, ce qui, comparé à d’autres directives n’est pas le signe d’un grand enthousiasme. Les 22 restants ne souhaitent-ils pas « emmerder les automobilistes » pour paraphraser Georges Pompidou ?

Toujours est-il que chaque pays peut parfaitement adapter le texte, sans pour autant l’adoucir. C’est plutôt vers une sévérité accrue que les différents membres sont allés, surtout en ce qui concerne les personnes âgées. Pour autant, ils n’ont pas décrété que la vieillesse démarrait à 65 ans comme le préconise Bruxelles.

La peur du courroux des seniors ?

La Finlande exige un examen médical obligatoire à 70 ans, alors qu’aux Pays-Bas, on roule tranquillement jusqu’à 75 ans. Évidemment, avant cet âge, les plus jeunes devront eux aussi passer un examen tous les 15 ans.

Et en France ? On attend que le temps passe et que l’échéance se rapproche. Surtout, concernant les seniors, on se dépêche de ne rien promulguer. Ces derniers étant les électeurs qui s’abstiennent le moins quelle que soit l’élection, aucun candidat ne saurait les menacer d’une telle mesure d’ici la présidentielle. Et, s’il est élu, il se gardera bien de se mettre les personnes âgées à dos, de peur de les faire fuir lors des scrutins ultérieurs.