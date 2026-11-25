Tout a commencé par un service en ligne afin de télécharger une attestation sécurisée prouvant la validité de votre permis, un titre valable quatre mois à l’époque. Désormais, le permis intègre de façon permanente votre téléphone via l’application France Identité et peut être présenté lors d’un contrôle routier. Cette alternative ne remplace pas le format physique, mais simplifie certains usages.

Pour activer votre permis numérique, vous devez tout d’abord posséder un smartphone doté de la fonction NFC, cette technologie qui permet également le paiement sans contact. Au préalable, il vous faut une carte d’identité au format carte de crédit, car c’est le seul document compatible avec l’identité numérique.

Il est aussi nécessaire de télécharger l’application France Identité sur votre smartphone. Une fois installée, la première étape consiste à y charger votre identité numérique afin que votre CNI apparaisse à l’écran : suivez la procédure indiquée pour l’importer. Ce transfert s’effectue par lecture sans contact de la puce de la carte par le téléphone (via le protocole NFC).

Sur son ordinateur :

Se rendre sur le site « mes points de permis de conduire » et se connecter au service avec FranceConnect, ou en créant un compte avec son adresse mail et un mot de passe.

Une fois connecté, cliquer sur l’onglet « Mes documents ».

Télécharger son attestation de droits à conduire sécurisée en cliquant sur le lien « Télécharger mon ADCS ».

Le document est téléchargé sur l’ordinateur.

Sur son smartphone :

Ouvrir l’application France Identité.

Appuyer sur « Scanner un QR Code ».

Scanner le QR Code du relevé d’information restreint.

Le permis de conduire s’importe en quelques secondes.

L’ajout du permis dans l’application France Identité s’effectue immédiatement si les informations du permis de conduire et de la carte d’identité concordent. L’application n’importe pas le permis de conduire s’il y a une incohérence entre les données de la carte d’identité et celles du permis de conduire.

Lors d’un contrôle routier, il vous suffira d’ouvrir l’application France Identité et de cliquer sur son permis puis sur « Partager toutes vos données ». En posant votre téléphone sur le NEO du représentant de la police ou de la gendarmerie, la connexion s’établira automatiquement.

À noter toutefois que la mise à jour n’est pas encore intégrée dans l’application, comme en cas de changement d’adresse par exemple. Consulter le solde de ses points n’est pas possible non plus pour le moment.