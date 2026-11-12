Il existe de multiples immatriculations chez nous, celles sur fond rose pour les garages, ou encore celles sur fond vert destinées aux corps diplomatiques. En revanche, M. Tout-le-monde doit se contenter d’un enchaînement de lettres et de chiffres sur fond blanc. À noter que depuis le système mis en place en 2009, la première lettre permet de définir l’âge du véhicule. Vous n’avez en aucun cas la main sur son attribution, hormis le département, qui reste à la guise du propriétaire.

Cela pourrait changer. Une proposition de loi a été déposée au Sénat, laissant la possibilité de choisir son immatriculation. C’est le cas dans une quinzaine de pays comme au Royaume-Uni ou en Belgique par exemple. Pour les passionnés d’automobiles, c’est l’occasion d’y inscrire le nom du modèle « 911 » pour une Porsche ou le nom d’une société pour un chef d’entreprise.

Un intérêt limité ?

La plupart n’y trouveront sans doute pas d’intérêt, d’autant que ce service devrait être payant. Chez nos voisins belges, cette fantaisie atteint environ 1 000 € ! En Italie, où cette possibilité sera ouverte à partir du 1er janvier 2028, il en coûtera 600 €.

Pour le sénateur Édouard Courtial, qui s’exprime auprès de nos confrères de TF1 : « C’est évidemment un intérêt financier pour l’État, avec quelque chose qui paraît, de mon point de vue, assez simple à mettre en place, sans contraindre le citoyen. Ceux qui veulent paient. »

À ce jour, rien n’indique que ce projet deviendra réalité. Dans les faits, les recettes pour l’État devraient être minces, mais ceux qui ont le souci du détail y trouveront leur compte.