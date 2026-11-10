Une économie de 850 € par an : comment profiter de ce carburant affiché 0,90 € le litre

Il y a deux décennies, presque jour pour jour, le 9 octobre 2006, la première station distribuait du bioéthanol en France. Désormais, il est disponible dans plus de 4 100 stations-service, soit plus de 42 % du réseau. Quasiment tous les Français (93 %) résident à moins de 10 km d’une pompe d’E85.

Depuis la crise iranienne, les installations de boîtiers de conversion ont augmenté de 8 %. Toutefois, le parc roulant reste encore très timide puisque selon la Collective du bioéthanol, 418 000 véhicules s’abreuvent à l’E85, dont 259 000 via un boîtier et 159 000 avec un équipement d’origine constructeur.

Quelle économie ?

En plus d’être stable, le prix moyen du litre s’élève à 90 centimes, soit plus d’1,10 € économisé par rapport au SP95-E10. Pour un automobiliste parcourant 13 000 km par an, en prenant en compte la surconsommation de 25 %, l’économie réalisée atteint 850 €.

Néanmoins, la pose d’un boîtier homologué nécessite un effort financier. De plus en plus d’acteurs proposent ce type de service, ce qui a pour conséquence une guerre des prix. Les centres L’auto de Leclerc le facture à partir de 649 € (boîtier + pose), Motrio à 599 €. Biomotors ou encore Flexfluel disposent de garages partenaires. La fourchette est de 600 à 1 500 € selon le modèle. L’économie maximale réalisée n’est atteinte qu’après une ou deux années d’utilisation.

Quels risques sans boîtier ?

Rouler à l’E85 ne s’improvise pas. Malgré la hausse de 8 % de la part des installateurs, l’appétit pour ce carburant est plus important : 15 %. Cette différence peut être liée à ceux qui roulent sans installation homologuée. Mélanger du sans-plomb classique avec du bioéthanol n’est pas sans risques. L’absence de convertisseur peut provoquer des surchauffes, abîmer des pièces du moteur avec à la clé de lourdes réparations.

Ce n’est pas tout, l’autre risque est d’ordre légal car une auto convertie voit sa carte grise modifiée. L’usage de l’E85 sans changement administratif est puni d’une amende de 135 € et la voiture se verra refuser le contrôle technique.

Globalement, la plupart des voitures à essence mises en circulation depuis 2013 acceptent l’installation d’un boîtier. Biomotors se targue même de pouvoir équiper n’importe quelle voiture à essence et notamment celles motorisées par le PureTech et par le 1.3 TCe de l’Alliance Renault-Nissan.

Sachez qu’à ce jour, quatre fabricants de boîtiers ont reçu une homologation dans différentes catégories de véhicules : Biomotors, Flexfuel, Borel et eFlexFuel.