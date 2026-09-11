Cela peut vous coûter très cher de rouler au fioul domestique

Nous ne comptons plus les articles sur les prix des carburants, qui atteignent une nouvelle fois des sommets. En constante augmentation depuis début juillet, ils affolent les compteurs. En France, le litre de sans-plomb 95-E10 s’échange actuellement contre 2,08 € et le gazole atteint 2,25 €.

Les vendeurs de boîtiers de conversion à l’éthanol se portent à merveille et l’achat d’une Clio fonctionnant au GPL se révèle être un des meilleurs plans du moment. Certains trouvent d’autres solutions, comme ceux qui roulent avec un véhicule diesel.

La solution consiste à « rouler au rouge », une expression qui vient tout simplement de la couleur du carburant, le gazole non routier (GNR) ou fioul domestique.

Le premier, strictement encadré, peut être utilisé pour faire fonctionner des engins agricoles, forestiers ou de chantier, alors que le second n’a pas à se retrouver dans le réservoir d’un véhicule, quel qu’il soit. Leur taxation moindre que le carburant routier les rend moins chers. Comme le reste de l’énergie, son prix a aussi flambé, mais il reste plus attractif que le diesel.

Toutes les économies effacées en une amende

Sachez que lors d’un contrôle routier, il ne sera pas très compliqué pour les forces de l’ordre de repérer la supercherie. L’odeur à l’échappement est spécifique et sa couleur rouge peut apparaître au niveau du filtre à carburant, voire à la sortie de l’échappement. Utiliser le GNR ou le fioul domestique dans votre voiture est totalement interdit, cette pratique est alors considérée comme une fraude fiscale. Selon le volume consommé, une voiture n’aura pas le même impact qu’une flotte entière de véhicules d’entreprise, vous encourez jusqu’à trois ans d’emprisonnement, une confiscation du véhicule et une amende comprise entre 500 et 1 250 €.

Ce n’est pas tout puisque nourrir votre moteur avec ce type de carburant n’est pas sans risque. Si le moteur en tant que tel résiste bien, l’indigestion guette pour certains éléments vitaux comme les injecteurs ou la pompe haute pression. Idem pour les systèmes de dépollution, filtre à particules et catalyseur… De plus, ces pièces peuvent coûter une petite fortune.