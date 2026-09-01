Total s'engage à maintenir le litre d'essence à 1,99 € sauf si

TotalEnergies prolonge le plafonnement de ses tarifs à la pompe pour toute la durée des tensions au Moyen-Orient, offrant un « répit » aux automobilistes face à des moyennes nationales qui ont franchi la barre symbolique des 2 euros. « La vérité c’est que les Français viennent chez nous, il y a des queues, etc. Donc on doit avoir 25 % [de part de marché], là où on en a 22 % normalement », expliquait ce week-end Patrick Pouyanné, PDG du groupe, au micro de France Inter. "Ce n’est pas un gain pour nous parce que (...) comme on facture moins que le prix international, il y a un coût. J’avais dit 200 millions fin juin (...), là on doit être à 250-300 millions".

Cette mesure annoncée s'accompagne d'une condition. Alors que les débats autour du futur budget réactivent l'idée d'une taxe sur les superprofits, le dirigeant avertit : si une telle fiscalité venait à être adoptée (ou intégrée au programme de la prochaine présidentielle), il en « tirera les leçons » et supprimera immédiatement le plafonnement. Le PDG estime en revanche que son groupe devrait payer la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, qui pourrait être reconduite dans le projet de budget 2027. « On ne va pas y couper », car « TotalEnergies en 2026 à cause du détroit d’Ormuz, on fait des profits, y compris en France. Donc nous allons payer l’impôt sur les sociétés et donc on payera les taxes », a expliqué M. Pouyanné.

Le maintien du bouclier tarifaire

Depuis la reprise du conflit au début de l'été, les moyennes nationales récentes pointent à 2,035 € pour le SP95-E10, 2,129 € pour le SP98 et 2,219 € pour le gazole. Face à cette envolée, le réseau TotalEnergies fige ses prix à la pompe pour ne pas dépasser certains seuils de protection :

1,99 €/litre pour l'essence.

2, 25 €/litre pour le diesel

Le dispositif est actif dans l'ensemble du réseau français pour les ruraux et les usagers de l'autoroute.