De grosses remises sur les pièces auto en ce mois d'août
La rentrée approche et c’est le moment de réaliser des affaires en matière d’entretien et de pièces auto. De Mister-Auto à Oscaro en passant par AutoDoc, voici un tour d’horizon des meilleures réductions et bons plans en ce mois d’août 2026.
Pour l’entretien courant comme pour les grosses réparations, les spécialistes de la pièce détachée en ligne dégainent des remises particulièrement agressives en ce mois d’août 2026. Actuellement, Mister-Auto propose des réductions attractives sur plusieurs marques phares, avec jusqu’à 20 % de remise sur la sélection courroies et distribution de la marque INA, 15 % offerts sur l’ensemble des produits Gates, et 15 % de réduction dès 40 € à 49 € d’achat sur les pièces de freinage TRW. La filtration est également mise en avant avec des promotions allant jusqu’à -30 %, tandis que la gamme saisonnière dédiée à la climatisation et aux équipements d’été bénéficie d’une remise de 15 %. L’enseigne offre les frais de port en point relais ou Mondial Relay dès 49 € à 59 € d’achat à condition de passer par son application mobile.
Jusqu’à -70 % sur le freinage
De son côté, Oscaro mise sur des réductions directes au catalogue avec -25 % à -70 % selon les références sur les disques et plaquettes de frein des équipementiers Brembo, Valeo ou Delphi, et jusqu’à 30 % de remise sur les kits de distribution complets avec pompe à eau des marques SKF, Dayco ou Gates. Les nouveaux utilisateurs de l’application Oscaro profitent quant à eux d’une remise de 5 % sur leur toute première commande, et la livraison en point relais devient gratuite dès 119 € d’achat. Sur Autodoc, les promotions en cours se composent de remises directes sur les pièces (jusqu’à -60 % sur les huiles et le freinage) et de codes de réduction spécifiques depuis l’application mobile.
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