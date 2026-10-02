Dans l’automobile comme ailleurs, on adore les classements. Que ce soit ceux des meilleures ventes, des constructeurs les plus riches ou des marques qui cassent la baraque. À ce tableau des classements, il en manquait un que l’auto-école en ligne En voiture Simone s’est dépêchée de combler.

L’organisme s’est en effet penché sur le taux de réussite de 53 603 examens au permis de conduire et, dans le cas de l’obtention de l’examen, sur la voiture qui a servi aux candidats à décrocher le papier rose. En sachant qu’il s’agit généralement de la même auto avec laquelle les élèves ont appris à conduire.

Pas de stars aux premières loges

Un tel calcul ? Pourquoi pas. Car après tout, c’est un critère comme un autre lorsque l’on souhaite acheter une auto. Et se dire que la voiture la plus diplômée au permis, est aussi, d’une certaine manière, la plus agile, la plus maniable et la plus facile à appréhender peut s’avérer un bon critère.

Sauf que, bien, évidemment, les gagnants, comme les perdants, livrés par En voiture Simone ne constituent qu’un focus, un sondage, prenant en compte 53 000 examens sur le 1,5 million réalisé chaque année en France.

Pour autant, l’affaire reste intéressante car, curieusement, les gagnants du classement ne sont pas les modèles les plus vendus aux autos-écoles. Et si La Renault Clio, Citroën C3 et Peugeot 208 sont les stars des autos à double commande, ce ne sont pas les meilleures élèves.

Les autos ont été évaluées en fonction de leur taux de réussite à l’examen, et c’est la Ford Fiesta qui l’emporte, avec 56 % de réussite. Elle est suivie de la Toyota Yaris Cross alors que le best-seller des officines, la Renault Clio n’arrive qu’en troisième position.

Les Peugeot 208 et Citroën C3 quant à elle sont en milieu de classement, mieux notées cependant que l’Opel Mokka, la Seat Ibiza et surtout, étonnant cancre de ce classement, l’Audi A1 qui ne totalise que 46,5 % de réussite.

Reste que la gagnante comme la perdante de ce palmarès sont des autos qui ne sont plus produites. Ford n’aura donc aucune raison de s’enorgueillir de cette victoire, sauf à démontrer que l’arrêt de production de sa citadine bourrée de qualités était une erreur.

Quelle auto acheter àprès l’examen ?

Du côté d’Audi, la marque n’aura pas à justifier sa dernière place puisque l’A1 n’est plus produite elle non plus. Reste un élément que l’enquête de En voiture Simone ne dit pas, et qu’aucune étude ne prend en compte : c’est l’impact des voitures d’apprentissage sur les choix des titulaires d’un nouveau permis.

Vont-ils naturellement § être tentés d’acheter l’auto avec laquelle ils ont appris à conduire ? Aucune enquête ne le démontre. À moins que tout simplement, une fois le papier rose en poche, ils ne choisissent plutôt de s’offrir une auto qui soit dans leurs moyens, rarement gigantesques à ce moment de leur vie.