Renault Clio 5 vs Ford Fiesta 6 : les généralistes - Salon de l'Auto Caradisiac 2020

Génération après génération, la Clio avait pris l’habitude de se métamorphoser. Jusqu’ici, cette stratégie a plutôt bien fonctionné puisqu’en 30 ans de carrière, elle s’est vendue à plus de 15 millions d’exemplaires. Elle est toujours LA voiture la plus vendue en France. Alors pas question pour Renault de tuer la poule aux œufs d’or.

Pour cette cinquième génération, la firme a changé son fusil d’épaule et fait le choix de capitaliser sur le succès de l’actuelle. Voilà pourquoi cette nouvelle Clio ressemble tant à l’ancienne. Les différences se retrouvent sur les optiques en forme de C et un capot à double nervure. Face à elle, voici une sacrée cliente. La Fiesta, c’est près de 18 millions d’exemplaires vendus en 7 générations. La citadine à l’ovale reste scotchée sur le podium des citadines notamment grâce à son excellent rapport prix/prestations. Autant dire que Ford a pris la même voie que Renault en matière de style : la prudence mais aussi de la diversification car elle est l’une des rares du marché à proposer deux carrosseries (3 et 5 portes) et même une variante crossover.

Aspects pratiques : la Clio en leader

Comme nous avons pu le voir dans nos précédents comparatifs, la dernière Clio a profondément progressé en matière d’aspects pratiques. Cela se remarque au niveau du volume de chargement avec 340 litres (selon la norme VDA) pour la française alors que la Fiesta doit se contenter de seulement 300 litres avec une marche importante entre le seuil et le plancher de coffre.

La supériorité de la Clio se retrouve également pour les rangements plus nombreux et la longueur de chargement maximale. Attention, toutefois, les choses s’inversent pour l’habitabilité arrière puisque la Fiesta se montre plus accueillante que la Clio, notamment pour l’espace aux jambes.

Toutefois, cela ne suffit pas à la Fiesta pour s’imposer en raison d’une présentation intérieure nettement moins flatteuse et moderne. Ainsi, la planche de bord de la citadine est classique notamment en matière d’organisation.

Son instrumentation est partiellement numérique et son écran multimédia mesurant 8 pouces paraît petit à côté de celui de la Clio, qui possède aussi une instrumentation 100% numérique. La présentation de la Clio est également plus agréable et plaisante que ce soit au toucher ou à l’œil.

Victoire finale de la Clio.

Pratique Clio 1.3 TCe 130 RS Line EDC Fiesta 1.0 EcoBoost 140 ST-Line 5p. Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,6 /20 13,1 /20 Explication des critères de notation

Budget : la Fiesta prend le large

Ford se positionne clairement, dans toute sa communication, comme un constructeur qui en offre autant, voire plus que les autres, pour moins cher. De son côté, Renault possède une image de marque de constructeur français économique à l’usage. Le match s’annonce donc serré au départ. Parce que pour la Fiesta, être frontalement peu chère à l’achat ne veut pas dire économique sur le long terme.

Mais dans la vraie vie, la citadine à l’ovale bleu se permet au contraire de laminer la nouvelle Clio. En effet, elle ne se contente pas d’être 2 550 € moins chère qu’elle. Elle consomme aussi 0,5 l itre de moins selon le cycle officiel, ce qui lui permet de faire économiser environ 115 € de carburant par an pour qui parcourt en moyenne 15 000 km. Cette consommation plus faible est synonyme d’absence de malus, tandis que la polyvalente au losange doit s’acquitter d’une dîme (très raisonnable) de 45 €.

Les garanties sont équivalentes, la fiabilité attendue et les coûts de réparation en faveur de la Fiesta, tout comme la décote. Eh oui, le souci de la Clio, c’est de se retrouver en nombre en occasion, avec une concurrence entre vendeurs qui fait chuter les cotes… En réalité la Clio ne se rattrape qu’avec un moteur à chaîne de distribution, tandis que la Fiesta dispose d’une courroie (à périodicité de remplacement longue toutefois, 240 000 km et 10 ans).

Mais au final, la Clio souffre au chapitre budget, et la Fiesta est la plus économique, sa victoire est nette ici.

Budget Clio 1.3 TCe 130 RS Line EDC Fiesta 1.0 EcoBoost 140 ST-Line 5p. Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,3 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Equipement : la Clio quasi-imbattable

2 550 € séparent la Renault Clio 5 TCE 130 EDC RS Line de la Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 140 BVM6 ST Line au profit de cette dernière mais celle-ci a quelques lacunes qu'elle doit combler pour se rapprocher au plus près de la dotation de la française. Il faudra ainsi passer par le catalogue d'options pour ajouter les feux Full LED à 800 €, la navigation à 700 € et le pack Assistance 2 à 500 € comprenant entre autres la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'ordinateur de bord couleur 4,2 pouces, le système de prévention de collision ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif.

Ce dernier équipement n'étant pas encore disponible sur la française et l'allemande conservant un avantage financier de 550 €, cette dernière remporte cette partie du rapport prix/équipement.

Victoire de la Ford Fiesta.