Combien ça coûte de vivre en van aménagé ?

L’investissement de départ : le grand oublié des calculs

Avant même de rouler, il faut acquérir le véhicule. Un fourgon, même d’occasion, représente un budget important auquel s’ajoute l’aménagement (isolation, électricité, eau, chauffage). Même en mettant la main à la pâte, la facture se chiffre rapidement en dizaines de milliers d’euros. Ce coût d’accès est souvent mis de côté par les vanlifers, qui le considèrent comme un investissement. Pourtant, comptablement parlant, il faut l’amortir. Si vous dépensez environ 15 000 € pour votre van aménagement compris, cela représente virtuellement 250 € par mois sur 5 ans.

Le carburant : la variable qui fait exploser la facture

C’est le poste le plus sous-estimé par les néophytes. Un fourgon aménagé est lourd, peu aérodynamique et consomme logiquement bien plus qu’une berline classique. Or, le principe même de la vanlife est de bouger. Un mois de road-trip quotidien fera fondre vos économies, surtout à 2 € le litre de gazole. Le style de voyage influe donc directement sur ce montant : le slow travel (déplacements lents et stationnements prolongés) permet de réduire drastiquement la facture à la pompe.

Entretien et usure : quand la maison va au garage

Un van s’use. Y vivre à l’année, rouler par tous les temps et solliciter l’aménagement en continu accélère le vieillissement des pièces mécaniques et des équipements. Si le moteur des utilitaires est souvent robuste, les pannes existent. Et dans un van, un problème mécanique signifie que votre maison entière est immobilisée. Le magazine Vanlife Magazine conseille de prévoir : « Une enveloppe de sécurité d’environ 100 € par mois pour l’entretien et les réparations (mécaniques ou liées à l’aménagement) est le minimum syndical pour ne pas finir dans le rouge. »

Les dépenses du quotidien

L’alimentation s’établit au même niveau que la vie sédentaire, entre 200 € et 400 € par mois selon le nombre de personnes. Cuisiner à bord permet de maintenir des dépenses modérées, bien que les consommables (gaz, eau, laverie) ajoutent une centaine d’euros au total. À ces frais opérationnels s’ajoutent les charges fixes inhérentes comme l’assurance du véhicule (souvent souscrite en formule loisirs ou VASP) et désormais l’abonnement internet.

Alors, la vanlife est-elle économique ou ruineuse ? En réalité, deux voyageurs en van peuvent avoir des budgets diamétralement opposés (de 500 € à plus de 1 500 € par mois). Plusieurs vanlifeurs ont créé un calculateur de budget permettant de comparer le coût d’une vie nomade face au coût de votre vie actuelle, à limage de planetedeCaro, pour offrir une estimation finale au plus proche de la réalité.

La vanlife est économique si :

Votre véhicule est déjà rentabilisé.

Vous pratiquez le slow travel (peu de kilomètres). !

Vous fuyez les zones touristiques et les campings payants.

Vous êtes un as de la mécanique.

La vanlife coûte plus cher que la vie sédentaire si :

Vous remboursez le crédit d’un fourgon récent et suréquipé.

Vous roulez des centaines de kilomètres par semaine.

Vous avez besoin de confort (campings, restaurants).

« Le véritable gain se mesure en temps, en flexibilité, en proximité avec la nature et en simplicité », explique Vanlife Magazine.