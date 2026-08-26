Septembre approche et avec lui démarre la dernière ligne droite commerciale de l’année pour les constructeurs automobiles. Du 11 au 14 se tiendront dans les concessions des journées portes ouvertes durant lesquelles des conditions privilégiées sont mises en place, et celles-ci seront suivies quelques semaines plus tard du Mondial de l’automobile (12-18 octobre) qui permettra aux marques de proposer des offres préférentielles.

Dans un marché français qui retrouve un semblant de dynamisme cette année, avec une hausse des immatriculations de 2,65% entre janvier et juillet, certaines marques tirent plutôt bien leur épingle du jeu.

On pense notamment à Fiat (+66%), Tesla (+135%), Citroën (+8%), Skoda (+7%), Volvo (+11%), ou bien encore Opel (+6%). Ces constructeurs "surperforment" par rapport au marché global, ce qui signifie que vous aurez moins de chance d’obtenir de belles ristournes à l’achat d’un modèle neuf. Même si des discussions restent bien sûr toujours ouvertes sur tel ou tel modèle disponible en concession ou livrable rapidement, ce qui permet de faire tourner les stocks et de maintenir les chiffres de vente encourageants jusqu’ici enregistrés.

Mais si votre choix n’est pas arrêté sur tel ou tel véhicule, nous ne saurions trop vous suggérer de vous tourner vers les marques un peu à la peine, au premier rang desquelles Dacia qui, confronté notamment à une redoutable concurrence chinoise (à laquelle s'ajoute une sensible hausse de tarifs ces derniers temps), connaît un trou d’air inédit avec une baisse de 10% de ses immatriculations sur les 7 premiers mois de l’année. Le constructeur roumain propose des offres inédites type "3 mois de loyer offerts", lui qui jusqu’ici rechignait à fournir des tapis de sol gracieusement!

La bonne nouvelle - pour votre portefeuille, s’entend - est que cette baisse touche aussi d’autres marques chouchoutes des Français : les -6,5% de Peugeot, -7% de Jeep, -6% de Hyundai, -10% de DS, -8% de Nissan et -8% de Cupra assoupliront d’autant les vendeurs au moment de parler argent.

Et nous ne vous parlons même pas des immatriculations en baisse de 19% chez Ford, de 20% chez Seat, de 18% chez Alfa Romeo, de 21% chez Lexus, de 56% chez Mitsubishi, ou même de 59% chez Abarth, qui va bientôt devenir aussi exclusif (en termes de volumes) que Ferrari, les marges en moins.

Autant de marques dont les difficultés, que l’on espère juste passagères, vous donneront un peu plus de poids au moment de parler argent. Vous participerez ainsi au renouvellement d’un parc automobile vieillissant, avec des voitures dont l’âge moyen s’établit à 11,8 ans, soit 1 an de plus qu’en 2023 !