Plus jeunes, nous nous sommes tous amusés à reconnaître le département des voitures que l’on croisait sur la route, grâce aux deux derniers chiffres. Depuis 2009 et le nouveau système d’immatriculation des véhicules, le SIV, c’est plus difficile. Le chiffre est devenu plus petit et il ne reflète plus forcément le bon département. Libre à chacun de choisir son préféré ; il semble d’ailleurs que les habitants de Corse se soient subitement multipliés…

Ces plaques se composent de deux lettres, trois chiffres puis deux lettres, le tout séparé par des tirets. Le principe est le même en Italie, à l’exception des tirets qui n’y figurent pas. Ce format assure un grand nombre de combinaisons possibles : 289 341 840 exactement ! À noter que les lettres I, O et U ne sont pas utilisées afin d’éviter les confusions avec les chiffres 1 et 0, ainsi que la lettre V.

C’est grâce à la première lettre qu’il est possible de définir l’âge d’un véhicule.

Les immatriculations en A ont débuté le 15/04/2009 pour se terminer 518 jours plus tard, le 15/09/2010.

ont débuté le 15/04/2009 pour se terminer 518 jours plus tard, le 15/09/2010. Les plaques en B ont démarré le 15/09/2010 pour se terminer le 06/01/2012 après 478 jours de fonctionnement.

ont démarré le 15/09/2010 pour se terminer le 06/01/2012 après 478 jours de fonctionnement. La lettre C des immatriculations a été lancée le 06/01/2012, puis se termine 662 jours plus tard le 29/10/2013

des immatriculations a été lancée le 06/01/2012, puis se termine 662 jours plus tard le 29/10/2013 Le D débute le 29/10/2013 avant de se terminer le 26/02/2016 après 850 jours.

débute le 29/10/2013 avant de se terminer le 26/02/2016 après 850 jours. L’immatriculation en E a débuté le 26/02/2016, s’est terminée le 29/08/2018 pour un total de 915 jours.

a débuté le 26/02/2016, s’est terminée le 29/08/2018 pour un total de 915 jours. La lettre F : débute le 29/08/2018, se termine le 16/06/2021, après 1 022 jours.

: débute le 29/08/2018, se termine le 16/06/2021, après 1 022 jours. La lettre G : débute le 16/06/2021, qui vient de s’achever le 31/10/2024, après 1 232 jours.

: débute le 16/06/2021, qui vient de s’achever le 31/10/2024, après 1 232 jours. Les plaques d’immatriculation en H ont commencé le 1er novembre 2024.

Il reste une exception

Cette règle de la première lettre ne s’applique pas dans un cas. Lors de l’achat d’un véhicule d’occasion arborant l’ancien système, dit FNI (Fichier National des Immatriculations), vous n’avez d’autre choix que de vous soumettre au système SIV. Un modèle datant de 1996 acheté en 2017 par exemple, adoptera une combinaison commençant par la lettre E.