Le Renault Espace VI arrive en occasion : une seule version vaut le coup

En mars 2023, Renault lève le voile sur la sixième génération d’un modèle qui fut un véritable succès dans les années 90 et 2000 : l’Espace. Seulement, pour mieux coller à son époque, il a totalement abandonné son allure de monospace pour appartenir clairement au domaine des SUV. Il ressemble d’ailleurs à l’Austral, et pour cause puisque leur base technique est identique. Cet Espace n’est autre qu’un grand Austral.

Il en reprend ainsi la face avant et la planche de bord qui profite de l’excellent système multimédia. En revanche, son gabarit est plus imposant avec une longueur atteignant 4,72 m (+ 21 cm) afin d’embarquer jusqu’à sept passagers. Seulement, ce sont ceux du deuxième rang qui seront les mieux installés grâce à un grand empattement (+ 8 cm par rapport à l’Austral), une banquette coulissante sur 31 cm et des dossiers inclinables jusqu’à 31°.

Quant au coffre, son volume varie de 159 litres (7 pl.) et entre 477 et 677 litres en cinq places selon la position de la banquette. Plus petit que l’ancienne génération, cette génération d’Espace n’offre plus le même volume intérieur qu’auparavant.

Sous le capot, cet Espace fait table rase du passé en adoptant uniquement la technologie hybride. C’est le bloc trois cylindres 1.2 turbo de 130 ch, accouplé à un moteur électrique de 68 ch ainsi qu’à un alternodémarreur de 34 ch, qui officie. L’ensemble développe 200 ch et se contente d’un appétit raisonnable, de l’ordre de 6,3 l/100 km environ.

Les filières d’approvisionnement

C’est généralement le cas et l’Espace ne déroge pas à la règle : un modèle récent est essentiellement proposé en seconde main par des professionnels. Dans la plupart des cas, les exemplaires en vente sont des véhicules de démonstration ou de collaborateurs. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, environ 200 annonces sont disponibles sur les sites de La Centrale et le bon coin. Étonnamment, le site spécialisé de Renault, renew, ne propose pas encore cette génération. Pourtant, les modèles émanant du réseau sont très majoritaires.