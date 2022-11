Le Volkswagen ID.5 arrive en occasion, doucement mais sûrement

La gamme électrique ID de Volkswagen a beau être récente, elle est déjà plutôt fournie. En plus de la berline ID.3, un SUV ID.4 est venu étoffer le catalogue, suivi d’une déclinaison coupé, l’ID.5. C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui. Malgré un retard à l’allumage dû à la guerre en Ukraine et au manque de fourniture en faisceaux de câblages, l’ID.5 a bien rejoint les concessions. Son lancement a eu lieu en mai 2022.

Par rapport à l’ID.4, cette déclinaison possède des arguments. Tout d’abord, son look est plus sympa grâce, notamment, à son profil… plus profilé. Un design qui n’a pas la fâcheuse conséquence de limiter l’espace à bord puisque l’espace aux jambes est au rendez-vous et la garde au toit préservée (seulement – 5 mm). Il se paie même le luxe d’afficher un volume de coffre plus conséquent avec 549 litres, voire 1 561 banquette rabattue.

A son volant, le conducteur profite d’une bonne position de conduite et d’un siège offrant un bon maintien. Les nombreux rangements facilitent la vie à bord mais l’ergonomie du système d’infodivertissement est à revoir : les manipulations sont nombreuses et parfois complexes. Quant au combiné d’instrumentation, il déçoit également de par sa taille modeste et surtout les informations peu nombreuses qu’il fournit. Pourtant, cet ID.5 est convaincant sur la route. Sa suspension est assez prévenante, son silence est appréciable, même sur autoroute. En revanche, la pédale de frein pas assez ferme et le manque de stabilité de la consistance peuvent dérouter. Enfin, la batterie d’une capacité de 77 kWh assure une autonomie convenable d’environ 430 km, selon les conditions. Il ne faut pas se fier aux valeurs d’homologation supérieures à 500 km.

Volkswagen ID.5 d’occasion : les filières d’approvisionnement

Commercialisé il y a seulement quelques mois, l’ID.5 est quasi-exclusivement vendu dans le réseau de la marque. Il s’agit pour la plupart de véhicule de démonstration ou de direction. Hormis en Corse, il est plutôt bien équitablement réparti sur le territoire, et l’on dénombre environ 230 exemplaires proposés à la vente. C’est à ce jour le site La Centrale qui regroupe presque toutes les annonces et les particuliers ne se séparent pas encore de leur SUV Volkswagen.