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Les passionnés de voitures électriques pourront désormais offrir une station de charge à leur enfant

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Adrien Raseta

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La mythique Cozy Coupe de Little Tikes passe à l’électrique avec une borne de recharge factice destinée aux enfants. Bruitages électroniques, autocollants phosphorescents et « prise » compatible avec la petite voiture : le jouet américain suit l’époque avec beaucoup de sérieux.

Les passionnés de voitures électriques pourront désormais offrir une station de charge à leur enfant

Après des décennies passées à nourrir l’imaginaire automobile des enfants avec une pompe à essence en plastique, la mythique Little Tikes Cozy Coupe découvre enfin les joies de la recharge électrique. Oui, même cette étrange baignoire roulante à propulsion pédestre succombe désormais aux tendances du moment avec une borne factice baptisée « Cozy E-Charging Station ».

L’accessoire compatible avec la trappe latérale du célèbre jouet rouge et jaune ajoute des bruitages électroniques activés par bouton ainsi que des autocollants phosphorescents. Une vision futuriste à ceci près que l’ensemble reste fabriqué à base de plastique dérivé du pétrole. Une sorte de Tesla construite dans une raffinerie, en somme.

Les passionnés de voitures électriques pourront désormais offrir une station de charge à leur enfant

Un tarif plus élevé que la pompe à essence

Commercialisée depuis 1979, la Cozy Coupe fait partie du mobilier culturel américain. Plus de 10 millions d’exemplaires avaient été vendus dès 2009 en devenant au cours de sa carrière en 1991 la « voiture » la plus vendue des États-Unis avec plus de 500 000 unités produites cette année-là. Un succès que certains constructeurs bien réels regarderaient avec jalousie depuis leur salle de crise. La borne électrique coûte outre-Atlantique 32,99 dollars (l’équivalent de 28 euros au cours actuel) soit légèrement plus que l’antique pompe à essence facturée 29,99 dollars (25,50 euros). Là encore, le réalisme est saisissant.

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