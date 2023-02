Maxi-fiche fiabilité de la BMW Série 5 (F10) : une allemande pas si fiable ?

En bref

La saga Série 5 débute en 1972, avec la sortie de la première génération "E12". Trente-huit ans plus tard, en 2010, sort la 6e génération, la F10/F11 (berline et break Touring), celle qui nous occupe ici.

Bien dessinée, à la fois classique et classe, et avec un double haricot de calandre à la taille raisonnable encore à l'époque, elle ne semble pas avoir vieilli encore aujourd'hui. Sa déclinaison break, proposée pour la première fois en 1992 avec la troisième génération, est toujours de la partie, avec une plus grande praticité d'usage et un volume intéressant de 560 litres contre 520 litres pour la berline.

À bord, l'ambiance est luxueuse, et la qualité de fabrication est redoutable. Les matériaux sont sélectionnés avec soin, les assemblages sont millimétriques, et les possibilités de personnalisation nombreuses.

Sous le capot aussi, beaucoup de choix, avec des moteurs essence entre 184 et 449 ch, et des diesels entre 143 et 381 ch. Sans parler de la M5 et ses 560/575 ch. Une version hybride existe aussi, la ActiveHybrid5.

Le confort est également remarquable à bord, mais ne pénalise pas le comportement dynamique, qui est plaisant. On peut rouler vite, très vite à bord de cette série 5, en toute sécurité et en toute décontraction. Et elle n'est même pas gourmande, BMW maîtrisant à la perfection les consommations, comme à son habitude.

En occasion, le choix est large, et les prix, s'ils sont bien entendu élevés, démontre que cette grande routière a quand même bien décoté.

Pour terminer, la fiabilité est bien améliorée par rapport à sa devancière la génération E60. Cependant, quelques gros soucis récurrents, aussi bien mécaniques, que de châssis, ou électroniques. À bien vérifier avant achat.