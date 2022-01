Mercedes Classe A 3 : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Après quinze années de carrière dans la catégorie des monospaces compacts, la Mercedes Classe A, change totalement de look et se range au côté des familiales compactes. Cibles visées par la marque à l'étoile, ses rivales premium : l'Audi A3 Sportback et la BMW Série 1.

La petite berline allemande voit le jour à l'automne 2012 avec des motorisations essence et diesel. Côté finitions, elle est déclinée en quatre niveaux : Intuition, Inspiration, Sensation et Fascination. Trois ans plus tard, elle bénéficie d'un léger restylage de la calandre (une seule barrette chromée au lieu de deux) du bouclier avant qui adopte des ouïes d'air plus imposantes et des feux arrière à leds. Au printemps 2018, la compacte premium cédera sa place à la quatrième génération. Sur le marché de la seconde main, la Classe est très présente. Tant en essence qu'en diesel. Mais les tarifs restent soutenus même sur les plus anciennes.

Sous le capot de la Mercedes Classe A

En diesel

- 1.5 CDI "160d" : 90 ch, 4 CV

- 1.5 CDI "180d" : 109 ch, 5 CV

- 1.8 CDI "200d" : 136 ch, 8 CV

- 2.1 CDI "220d" : 170/177 ch, 9CV

En essence

- 1.6 "160" : 102 ch, 5 CV

- 1.6 "180" : 122 ch, 6 CV

- 2.0 "200" : 156 ch, 8 CV

- 2.0 "220" : 184 ch, 10 CV

- 2.0 "250" : 211 ch, 12 CV

LA MERCEDES CLASSE A A LA LOUPE

- Comment vieillit-elle ?

Bon nombre de possesseurs évoquent la présence de bruits et de vibrations dans l'habitacle dès 50 000 km/60 000 km. En cause, des plastiques un peu ''légers'' pour une Mercedes. Toutefois, malgré l'âge et les kilomètres parcourus, la Classe A vieillit plutôt bien.

- Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Freins, disques, embrayage, amortisseurs, tiennent le coup. Les types de parcours et le style de conduite peuvent toutefois accélérer leur remplacement.

- Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Chez Mercedes il faut souvent mettre la main au portefeuille pour les réparations. Mais sur cette Classe A, les coûts sont contenus.

- Est-elle chère à entretenir ?

Malgré un coût des pièces détachées contenu, les passages en concession ne sont pas donnés.