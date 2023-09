MG rappelle environ 5 000 véhicules

Dans l’Hexagone, la marque sino-britannique MG est surtout connue pour ses modèles électriques, tels que la berline compacte MG4 et le petit SUV ZS EV. Toutefois, l’offre comprend également quelques variantes thermiques et, ce qui nous intéresse aujourd’hui, un SUV familial hybride rechargeable, l’EHS.

Ce concurrent des Peugeot 5008, Renault Espace et Volkswagen Tiguan Allspace ne développe pas moins de 258 ch. Ce n’est toutefois pas la partie mécanique de cet engin qui pose aujourd’hui problème.

En effet, sur les exemplaires assemblés entre le 3 janvier 2021 et mai 2023, le constructeur a détecté un problème avec la mise à la terre du système électrique gérant les accessoires. Celle-ci peut avoir été incorrectement fixée et son isolant se trouver ainsi coincé. Les autorités européennes indiquent que ce souci peut entraîner, dans les cas extrêmes, un incendie du véhicule.

MG France rappelle ainsi les EHS construits sur la période indiquée, ce qui représente environ 5 000 exemplaires circulant dans notre pays. Les techniciens du réseau sont chargés de vérifier la fixation de cette mise à la terre et de la corriger si nécessaire. Identifiables au type CE e5*2018/858*0003* suivi d’un nombre compris entre 00 et 05, ces SUV ne devraient pas être immobilisés plus d’une demi-heure.