Moustache J.all : les concepts de SUV et trail peuvent-ils s’appliquer au vélo ?

En septembre dernier, le constructeur de vélos électriques Moustache a dévoilé un modèle apportant deux innovations majeures pour la marque : la première vient de la fabrication en France du cadre réalisé en 2 parties et la seconde, un style tout suspendu dont le moteur est positionné dans le bras oscillant. Pour cela, nous avons souhaité vérifier si le modèle J. all qui symbolise le concept de SUV/trail appliqué au vélo offrait quelque chose de plus. Résultat : oui du confort, mais aussi beaucoup de poids.

Un vélo surdimensionné

Le Moustache J.all pèse 33 kg en incluant les garde-boue métalliques, le porte-bagages et les pneus énormes Schwalbe Johnny Watts de 27,5 pouces de diamètre pour une largeur de 6,6 cm, la fourche de VTT Suntour XCR 34 offrant 120 mm de débattement et une suspension centrale Magic Grp maison de 115 mm de débattement ajustable selon le poids.

La transmission pèse également son poids, entre le moteur Bosch Performance Line de 75 Nm de couple et la solution par courroie Enviolo.

Évidemment, la batterie de 625 Wh ajoute 3,6 kg à un poids déjà conséquent.

La selle trône bien haut. Pour monter dessus sans brevet d’escalade, Moustache a pensé à ajouter une tige de selle télescopique. Et il faudra bien prendre soin de la baisser AVANT de descendre du vélo. Sinon vous allez lutter pour monter dessus.

Bon point, le porte-bagages est situé sur la partie suspendue et permet à votre mini-passager ou vos courses de bénéficier de l’amortissement maison toujours aussi remarquable. De quoi préserver vos œufs.

Moustache J.all : comme un trail utilisé uniquement sur route

Voilà pour la liste. Dans le monde réel, ces propositions oscillent entre idée judicieuse et contrainte inutile. Dans cette version « All », le J embarque par exemple des pneus Johnny Watts. Leur particularité réside dans une structure hybride : les côtés sont armés de crampons comme les pneus d’un VTT, assez épais d’ailleurs, plutôt adaptés aux sols meubles humides. Mais la bande de roulement est fine pour faciliter le roulage du vélo. D’ailleurs, un lecteur avait commenté (oui nous vous lisons J) qu’à la moindre sortie, un silex entaillerait la gomme en 2.

Oui évidemment et c’est tout le souci. Essayé sur sol boueux, le pneu adhère mal voire pas du tout à la boue. Sur sol lisse, un pneu pourrait offrir un meilleur roulement avec un Super Moto X qui équipe le Moustache J.on justement. Idem pour le gonflage : il faut augmenter la pression à 3,2 bars pour réduire la largeur du pneu à la seule bande de roulement et augmenter l’efficience. Mais lors d’un tour en forêt sur sol de terre humide, même en diminuant la pression à 2 bars afin que toute la largeur du pneu soit en contact avec le sol, l’adhérence était moins bonne que sur le VTT Sunn Flash S2 chaussé en Python (qui sont loin d’être bons) offrant un meilleur grip.

La suspension avant Suntour XCR34 offre un bon débattement et s’avère bien calibrée pour gérer les efforts d’un aussi gros vélo. Elle est totalement en accord avec la Magic Grip centrale maison et couvrira aussi bien les séances en forêt que les sessions en ville. Mais dans ce dernier cas, on aura tendance à la verrouiller pour optimiser un peu l’effort. Car ce côté tout suspendu est aussi confortable que gourmand en énergie.

Résultat : on sent que le vélo est capable d’encaisser beaucoup, mais son volume, la position de conduite et son poids n’ont aucune vocation sportive. À partir de là, on se retrouve dans la même configuration que les trails qui ne font que de la route : une chose certes imposante, confortable mais qui pourrait être bien plus optimisée pour l’usage qui lui est destiné presque 100 % du temps : l’asphalte. Vous répondrez immédiatement qu’il suffit alors de prendre un Moustache J.on calibré pour ça et vous aurez raison. Mais le J.all existe et c’est toute la problématique : c’est bien que le choix soit proposé, mais dessus, on se dit qu’on aimerait soit un VTT soit un vélo plus urbain. Et sur ce point, le J.all fait beaucoup penser aux SUV.

Confortable, diablement efficace mais un peu pataud à rouler

La conduite est un peu pataude et la débauche de puissance ne se ressent pas, malgré les 75 Nm de couple du Bosch Performance Line. Sur le trajet test et sa jolie monté du MacVal de Vitry-Sur-Seine à Joinville, le J.all plafonne à 20 km/h en mode Turbo et il faut pédaler fort (ce qui est théoriquement le but du vélo) pour atteindre les 25 km/h.