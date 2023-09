Moustache J : le Jour où Moustache a réalisé le vélo de ses rêves

Moustache Bikes fait des vélos électriques depuis 2011. Une success story comme la marque aime bien le rappeler, à juste titre. En une décennie, elle a réussi à se faire une place dans un univers fermé, pas simplement comme petite start-up qui fait des vélos électriques, mais comme un véritable constructeur de cycles, reconnus par les utilisateurs. Après 13 ans d’existence, la marque a le compte en banque et les outils pour réaliser un vélo en France, « pour de vrai » et propose le J.

Un cadre spécifique inspiré de l’univers moto

Selon le communiqué, le cadre parcourt désormais 1 000 km contre 15 000 km auparavant. Le cadre, parlons-en. Il est réalisé en moulage en coquille par gravité, qui consiste à faire couler un liquide par gravité dans un moule. Ceci n’est possible que pour des métaux au point de fusion inférieur à 900 °C. Ce qui est le cas de l’alliage d’aluminium utilisé par Moustache pour ce vélo J.

Cela offre une meilleure précision, une meilleure rentabilité et, dans le cas de Moustache, la possibilité de réduire ce cadre à 2 parties, sans soudure, avec l’intégration de la majorité des composants dont le moteur, la batterie et l’éclairage.

Au niveau du bras oscillant, on retrouve l’amortisseur maison réglable Moustache Magic Grip Control et les 115 mm de débattement. Ce qui signifie que le porte-bagage et l’éventuel passager qui sera dessus bénéficieront des bienfaits de l’amortisseur. L’écran connecté du Bosch Smart System est un Kiox 500 avec les commandes sur le guidon.

Un vélo tout usage

La géométrie semble proposer une position légèrement dynamique, mais haute. Il y a 3 types de pneus, tous haut de gamme et renforcés comme nous le verrons plus bas. Les suspensions à l’avant sont également de la partie, comme le kit moteur Bosch Performance Line Smart System qui propose 75 Nm de couple et une connexion au smartphone via une application. On peut y récupérer ses trajets, l’autonomie, configurer des modes d’assistance et même traquer son vélo à l’aide d’un module optionnel.

On trouve une selle téléscopique, une superbe invention qui permet de mettre le pied à terre à un feu, d’amortir un peu plus les vibrations et de régler sa hauteur d’assise du bout du pouce. La transmission se fait par courroie ou chaîne. Le freinage est hydraulique.

Enfin, le garde-boue est surélevé, ce qui permettra à un enfant installé dans un siège à l’arrière de voir devant lui, à la manière de certaines motos.

Moustache J. on, J. off et J. all : 3 modèles distincts selon les profils

Moustache J. on

Le premier modèle est le J. on. En référence à la semaine qui démarre, il se veut urbain et capable de « remplacer la voiture ». Soit, une idée très spécifique et propre à l’usage que l’on a de l’automobile. Un angle qui plaît aux cyclistes mais pas forcément en adéquation avec le monde réel. Néanmoins, l’idée de déplacement urbain proposé par ce Moustache J. on est large. Par l’autonomie déjà, avec une batterie de 500Wh de série, extensible à 625Wh en option (+200 euros). Afficheur Bosch Kiox 500, chargeur 4A, freins hydrauliques Ahlonga avec disques de 180 mm à l’avant et 160 mm à l’arrière. La transmission par courroie est confiée à Enviolo. Les pneus sont des Schwalbe Super Moto-X de 27,5 pouces pour 24 mm de large, renforcés pour éviter les crevaisons. La fourche à l’avant est une SR Suntour Mobie 25 Le tout pour 31,8 kg.

Le prix est de 5 999 euros hors option. Avec une batterie de 625 Wh, le porte-bagages (au design très réussi) et un siège enfant, le prix est de 6 298 euros. Le configurateur de ce modèle est ici.

Moustache J. all

Pensé pour être utilisé partout et tout le temps, le J. all reprend les éléments du J. on avec quelques différences notables. Il est monté en pneus Schwalbe Johnny Watts de 27,5 pouces, mais désormais en 26 mm de large. La fourche avant change pour une SR Suntour XCR 34 Air, modèle plus adapté aux terrains accidentés.

Comptez 5 199,00 euros hors option. Tout équipé, avec un siège enfant, le prix atteint 6 548,00 euros. Le configurateur est ici.

Moustache J. off

Pensé pour le tout-terrain, le J. off s’affranchit du carter de chaîne, du cache moteur, de garde-boue (en option cependant) et embarque une transmission Shimano CUES en 11 x 50 monoplateau. La batterie de 625 Wh est de série. La fourche avant est une Marzocchi Z2 Air de 130 mm de débattement. Les disques passent à 203 mm et les roues désormais en 29 pouces accueillent des pneus Maxxis Rekon 29 pouces de 24 mm de large.

Comptez 5 849 euros pour le vélo et 150 euros pour les garde-boue avec porte-bagage. Le configurateur est ici.

Les tarifs sont clairement dans le haut du panier, mais c’est le prix à payer pour avoir un vélo conçu en France. Nous allons en réaliser l’essai prochainement sur le site, pour vérifier si la somme demandée se justifie.