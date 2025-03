Proposé à 263 700€, le Lamborghini Urus SE côtoie son cousin plus « roturier » le Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid aux dessous très proches, affiché à partir de 188 400€ avec un groupe motopropulseur de 739 chevaux. Beaucoup moins sportif et performant mais encore plus luxueux, le Bentley Bentayga Hybrid Plug-In de 449 chevaux démarre à 214 794€.

Totalement dépourvu d’hybridation et résistant même aux turbos, le Ferrari Purosangue à la fabuleuse mécanique V12 atmosphérique de 725 chevaux joue dans une autre cour avec son prix démarrant à 384 229€. L’Aston Martin DBX, lui, se veut plus abordable : à partir de 206 218€ en version 550 chevaux et de 246 555€ en version 707 chevaux. Mais il a droit au malus écologique maximal, comme le Ferrari. Le Land Rover Range Rover Sport P635 aussi avec son V8 bi-turbo de 4,4 litres de 635 chevaux d’origine BMW, facturé 209 100€ avant options. Chez les premium allemands, le Mercedes-AMG GLE Coupé 63 de 612 chevaux s’affiche à partir de 174 451€ et le BMW XM Red Label, plus proche du Lamborghini car également hybride rechargeable, demande 207 100€ avec son V8 électrifié de 748 chevaux.

A retenir : toujours un "Super-SUV"

Après sept ans sur un marché des SUV sportifs d’exception qu’il dominait, le Lamborghini Urus devient ainsi hybride rechargeable en réponse à l’évolution des normes toujours plus drastiques (surtout en Europe). Il se fait désormais surclasser au registre du pur plaisir de conduite par le récent Ferrari Purosangue avec sa mécanique unique et sa philosophie plus proche des coupés 2+2 que des vrais SUV. Mais ce dernier revient quasiment deux fois plus cher à l'achat et n’offre pas le même degré de polyvalence, le Lamborghini restant plus spacieux et pouvant aussi s’aventurer très loin des sentiers battus avec ses modes dédiés. Surtout et même si le Purosangue revendique des performances encore plus étourdissantes (0 à 200 km/h en 10,6 secondes seulement !), l’Urus SE peut aller très loin dans l’amusement grâce à ses profonds changements mécaniques et son mode Sport au réglage inédit. C’est donc toujours un « super-SUV » qui devrait « super bien » se vendre y compris en France où il échappe au malus maximal. Et tant que Lamborghini garde ses vraies voitures de sport, ça nous va très bien.

Caradisiac a aimé

Les performances évidemment copieuses

La polyvalence et le confort général

Le mode Sport vraiment intéressant

Caradisiac n'a pas aimé

Le coffre qui perd en volume à cause des batteries

Fermeté sur route bosselée

Sonorité un peu artificielle