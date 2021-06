Nouvelle Toyota Yaris : elle pointe déjà sa bouille sur le marché des jeunes occasions

L'OFFRE

Deux fois plus d'hybrides que d'essence

Avec le lancement de la quatrième génération de Yaris,Toyota met un terme à la commercialisation des versions diesels. Désormais, la citadine japonaise n'est disponible, au catalogue du neuf, qu'en essence 70 ch boîte mécanique 5 rapports, 120 ch boîte 6 vitesses et hybride essence boîte auto e-CVT.

Et c'est cette dernière qui s'impose en seconde main. Côté source de revente, les concessionnaires de la marque s'octroient la plus grosse part des annonces suivis par les négociants multimarques. Pour ce qui est des modèles revendus, il s'agit pour leur majorité de véhicules de direction et de démonstration.

Mais attention ! De nombreuses annonces mentionnent l'appellation commerciale Yaris IV alors qu'il s'agit de l'ancien opus 3. Un indice : l'actuelle Yaris se reconnaît par sa face avant à la calandre plus arrondie.

Les motorisations : 2/3 d'hybrides

En essence

Deux blocs trois cylindres sont proposés sous le capot de la citadine japonaise. Un 1.0 de 70 ch hérité de l'ancienne Yaris et un tout nouveau moteur 3 cylindres 1.5 de 120 ch. Pour ce qui est de l'offre en occasion, pas de jaloux, il y a autant de 70 ch que de 120 ch proposés à la vente.

En hybride

La Yaris est animée par le 1.5 de sa jumelle essence, couplé à un système électrique. Le thermique développe 92 ch et la puissance cumulée est de 116 ch. Côté annonces, l'offre en Yaris hybride est deux fois plus importante qu'en essence.

Les finitions

En essence

France et Design sont les finitions disponibles au catalogue du constructeur. Mais notre enquête nous a permis de constater que le haut de gamme Design domine à près de 90 % dans les offres de Yaris de seconde main.

En hybride

Si en version ''écologique'', la Yaris est également proposée en neuf avec les deux finitions de la Yaris essence, trois autres déclinaisons enrichissent la gamme hybride, à savoir : Iconic, Collection et Première. Mais à l'instar de sa jumelle, c'est toujours la Design qui s'affiche en majorité dans les annonces suivie de près, et à égalité, par les Iconic, Collection et Première.

LES PRIX

Pour la Yaris Essence

15 000 € mini pour une 70 ch

Avec un tel budget, l'offre est assez réduite et vous n'aurez droit qu'à la finition d'entrée de gamme France. Vue une VVT-I 70 ch d'octobre 2020 avec 6 000 km au compteur, garantie trente mois et mise à prix à 14 600 €, soit 15 % sous le neuf. Elle est vendue par un concessionnaire de la marque.

16 000 € : l'offre s'élargit

Pour environ 1 000 € supplémentaires le choix s'enrichit et mieux, vous pouvez accéder à des Yaris essence en finition haut de gamme Design. Ainsi, nous avons déniché dans une concession Toyota, une VVT-I 70 ch de décembre 2020, ayant au compteur seulement 2 000 km, cédée pour 15 900 €. Soit 15 % sous le neuf. Pas trop mal pour un modèle d'à peine 6 mois.

2 000 € de plus pour une VVT-I 120 ch

18 000 €, c'est ce qu'il vous faudra débourser pour la version 120 ch, en finition Design.

Un concessionnaire de la marque met en vente une VVT-I 120 ch de novembre 2020 avec moins de 1 000 km au compteur à 17 900 €. Ce qui représente 10 % sous le neuf de l'époque. Un taux de décote bien faible pour une auto de 7 mois. Mieux vaut patienter encore quelques semaines pour qu'il atteigne au moins les 15-16 % de rabais.

Pour la Yaris hybride

20 000 € : le tarif d'entrée

Plus chère en neuf que la Yaris essence, la version hybride ne se négocie pas pour l'instant en dessous des 19 000 €. Soit un prix de seulement 11,5 % inférieur au neuf de l'époque. Mais avec une soulte de 500-800 €, on peut acquérir des Yaris d'occasion ''0 km'' âgées d'à peine un mois. Nous avons repéré une Hybrid Desing de fin avril 2021 et 10 km au compteur pour 20 800 €. Soit 10 % sous le neuf.

22 000 € pour le haut de gamme Première

C'est le budget mini qu'il faudra mettre si vous voulez acquérir la version la mieux équipée.

Nous avons vu chez un concessionnaire Toyota une 116 h d'avril 2021 avec 1 000 km au compteur pour 22 900 €. Soit 12 % de rabais par rapport au neuf.

LES FILIÈRES DE REVENTE

Les concessionnaires

Véhicules de démonstration et de direction garnissent entre autres les showrooms des concessionnaires de la marque. Des autos qui affichent pour leur majorité entre 4 000 km et 8 000 km. À leurs côtés, des occasions neuves ''0 km''. Des Yaris déjà immatriculées au nom de la concession, afin de remplir les quotas annuels imposés par le constructeur et en stock dans la concession. Ces autos méritent le détour car elles ne sont pas forcément plus chères que les autres qui affichent plus de kilomètres au compteur. Seul bémol, la garantie est entamée dès la date de première mise en circulation. Ainsi, une Yaris immatriculée le 10 avril 2021sera sous garantie constructeur jusqu'au 10 avril 2024 et ce même si vous achetez l'auto au cours des mois à venir.

Les revendeurs multimarques

Au même titre que les concessionnaires, ces enseignes proposent également des occasions neuves ''0 km'', acquises directement par lots auprès du constructeur usine. Elles bénéficient des mêmes garanties dans le réseau Toyota.

LA FIABILITÉ DE LA YARIS : les premières tendances

Ce nouvel opus est bien trop récent pour émettre un avis objectif sur sa fiabilité et sa robustesse. Et les avis des propriétaires sont encore rares (durée de possession, faibles kilométrages). Cependant, le 1.0 70 ch est déjà connu sur sa devancière, et les témoignages négatifs sur le nouvel ensemble hybride sont aux abonnés absents. Ce quatrième opus peut donc espérer une belle carrière sur le plan mécanique. Quant à la qualité et l'endurance des matériaux et des assemblages à bord, seuls le temps et les kilométrages parcourus permettront de porter un jugement. Mais la Yaris ayant toujours été une bonne élève à ce niveau, il n'y a pas à se faire de souci outre mesure.

LE BILAN : attendez la rentrée...

Compte tenu des tarifs constatés sur les premières Yaris 4 d'occasion proposées à la vente, pas de quoi se ruer en concession. Surtout si c'est la version hybride qui vous tente. Avec à peine 10 % de rabais, mieux vaut se tourner vers du neuf et tenter de négocier une petite ristourne. Mais si vous n'êtes pas pressé, patientez encore quelques mois et visez la rentrée de septembre, ou la fin d'année. L'offre se sera forcément plus étoffée. De quoi faire jouer la concurrence et tirer les prix vers le bas...

