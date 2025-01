Opel rappelle les Corsa et Mokka afin de régler un problème de direction

Depuis quelques mois, lorsque l’on accole le nom de l’une des marques du groupe Stellantis avec le mot "rappel", il s’agit généralement d’évoquer des problèmes d’airbag ou de moteur PureTech ou BlueHDi. Dans le dossier qui nous intéresse ici, et qui porte la référence KMZ, la problématique est toutefois toute autre.

Cette opération concerne deux des best-sellers d’Opel. D’une part, les Corsa produites entre le 11 avril et le 6 mai 2024, de l’autre, les Mokka assemblés à compter du 9 avril au 18 mai 2024. Bien qu’ils ne soient pas issus des mêmes chaînes (la Corsa provient de Saragosse, en Espagne, le Mokka de Poissy, dans les Yvelines), ces deux véhicules partagent la quasi-totalité de leurs composants mécaniques.

Démontage involontaire

Sur ces autos, l’une des pièces composant le moteur d’assistance électrique de la direction peut présenter un défaut, en l’occurrence une fissure. Certains des éléments en plastique composant la vis sans fin peuvent alors se détacher, ce qui peut conduire, y compris lorsque l’auto est en mouvement, au blocage de la direction.

Opel France n’a pas fourni de précisions quant à l’intervention qui sera réalisée mais le constructeur va probablement procéder au remplacement du moteur d’assistance sur les véhicules concernés. Le nombre de ces derniers n’a pas non plus été confirmé par la marque mais, d’après nos informations, ce pourrait être 2 000 propriétaires de Corsa et Mokka qui ont été ou seront contactés dans les prochains jours.