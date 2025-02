Personne ne veut changer l’airbag Takata de sa Chevrolet !

L’affaire des airbags Takata continue de faire parler tous les jours dans l’industrie automobile européenne avec de nouvelles campagnes de rappel s’ajoutant à d’autres. Les dernières vagues touchant des modèles Citroën et Volkswagen, lancées ces derniers jours, imposent même aux clients concernés de ne plus conduire leur voiture en raison d’un risque de sécurité en cas d’éclatement de ces airbags.

Mais personne ne semble se soucier de la sécurité de cette malheureuse automobiliste française, qui avait fait l’acquisition d’un Chevrolet Trax pour 8400€ sur le marché de l’occasion. Sa voiture doit elle aussi passer par le garage pour changer son airbag Takata, mais Chevrolet France n’existe plus depuis longtemps : la marque du groupe General Motors s’est retirée officiellement du marché européen en 2015 et n’assure plus le service après-vente pour ses vieux véhicules vendus sur le Vieux continent.

Personne ne peut changer son airbag

Comme elle le raconte aux journalistes de France 3, elle n’a trouvé aucun moyen de changer son airbag Takata. Les garages d’Opel, une marque anciennement cousine de Chevrolet puisqu’elle intégrait la General Motors jusqu’en 2017 (le Chevrolet Trax est d’ailleurs très proche techniquement du premier Opel Mokka X de 2012), lui a refusé cette intervention au motif « qu’ils ne possédaient pas les accès General Motors ni les protocoles nécessaires ».

Elle a pourtant bien reçu le courrier officiel lui demandant de « contacter le concessionnaire » pour procéder au changement de l’airbag, mais aucune solution technique pour y arriver.

Un tel problème peut rendre potentiellement ces vieux modèles Chevrolet totalement invendables et dans ce cas précis, la cliente n’a d’autre choix que de prendre parfois le volant de sa voiture malgré le risque qu’elle court. Logiquement, ce serait à la General Motors d’assurer ce service après-vente vital : le groupe est toujours présent sur le Vieux continent via la marque Cadillac mais aussi les sportives Corvette. Espérons qu’ils pourront prendre leurs responsabilités compte tenu de la gravité de la situation.