Peugeot 2008 1 restylé: de bonnes affaires en occasion ?

La seconde génération de Peugeot 2008 est une star du marché du neuf, où il se positionne en ce moment sur la troisième marche du podium. Mais la première génération est, elle, une autre star, celle du marché de l'occasion, où elle est très présente. Nous nous intéresserons ici à la "phase 2", c’est-à-dire la version restylée, au look plus affirmé de SUV urbain, quand précédemment le 2008 ressemblait plus à un break surélevé.

L'OFFRE

Les professionnels en force

Avec plus de 90 % des annonces, les professionnels de l'occasion s'imposent. Qu'il s'agisse de concessionnaires, de la marque ou non ou de négociants indépendants, tous sont en mesure de proposer une large gamme de 2008 essence et diesels, issue des retours de locations longue et courte durée, ou de reprises. Le reste émanant de particuliers.

Deux tiers des 2008 sont des essence

S'agissant d'un SUV citadin – rappelons que le 2008 est construit sur la plateforme de l'ancienne 208-, pas vraiment de surprise dans le constat : l'offre est majoritaire en essence. Sous le capot, un unique bloc, le 1.2 trois cylindres décliné en atmosphérique 82 ch, et turbo 110 ch et 130 ch. Côté diesel, le 2008 est animé par un 1.5 BlueHDI de 100 ch et 120 ch et d'un 1.6 BlueHDI de 100 ch et 120 ch.

1.2 PureTech : les trois puissances au coude-à-coude

Que vous soyez tenté par un 82 ch, un 110 ch ou un 130 ch, vous aurez le choix. L'offre est équitable quelle que soit la puissance.

Diesel : du choix en 100 ch

Dans la famille des diesels, ce sont les 1.5 de 100 ch et 1.6 BlueHDI 100 ch qui font le gros des reventes. En retrait, le 1.6 BlueHDI 120 ch et à la traîne, le 1.5 BlueHDI 120 ch.

LES FINITIONS

L'Allure arrive en tête des offres

Cette génération de 2008 est disponible en sept niveaux de finition : les entrées de gamme Access, Active et Style, les milieux de gamme, Signature et Allure et enfin les haut de gamme GT Line et Crossway.

À la lecture des annonces, c'est la finition Allure qui est la plus diffusée. On la retrouve notamment sur les versions essence 1.2 Puretech 110 ch et 130 ch ainsi que sur les diesels BlueHDI 1.5 et 1.6 100 ch.

Viennent ensuite et à égalité les GT Line et Crossway plébiscitées avec les motorisations essence mais plus rarement vue sur les blocs diesel.

Légèrement en retrait, la Signature, indisponible sur le 2008 diesel et en queue de peloton, les basiques Access, Active et Style.

LES PREMIERS PRIX

En essence

Un billet d'entrée à 10 000 €/11 000 €

À ce tarif on trouve principalement les entrées de gamme Style et Active de 2016-2017, animées par le petit 1.2 de 82 ch. Et bon nombre d'exemplaires affichent plus de 70 000 km. Ce qui est beaucoup pour leur âge. Nous avons cependant déniché un 2008 Active de juin 2017 avec 59 300 km au compteur, garanti 6 mois pour 10 500 €. Neuf, il valait 19 500 €. Ce qui représente une décote de 46 %. Pas mal.

Le budget grimpe à 12 000 € pour une version Allure avec la motorisation 110 ch. Vu dans une concession Peugeot : un 1.2 110 ch Allure boîte auto EAT6, de juillet 2016 ayant parcouru 47 500 km à 10 900 €. C'est une première main, garantie 12 mois. Son tarif neuf de l'époque était de 23 300 €. Soit une décote de 53 %. Une bonne affaire, et une base de négociation pour les exemplaires plus chers.

Dans la catégorie haut de gamme la mise minimale est de 13 000 €/13 500 €. Mais bonne nouvelle, à ce tarif, on trouve aussi bien des 110 ch que des 130 ch. Ainsi, nous avons repéré dans une concession de la marque un 1.2 110 ch GT Line de juin 2016, une première main garantie 12 mois, avec seulement 59 000 km au compteur pour la somme de 13 500 €. Son prix neuf de l’époque était de 24 800 €. Soit une décote classique de 45 % pour son âge.

Aux côtés de la GT Line, La finition Crossway. Vu une 1.2 130 ch de fin 2016 à 13 900 €. Soit à peine plus chère qu'une 110 ch. Elle a 41 400 km et c'est une première main vendue par un particulier. Son prix neuf à cette date : 25 200 €.

En diesel

Du choix dès 12 000 €

Sous la barre des 11 000 €/11 500 € rares sont les 2008 qui affichent des kilométrages raisonnables. La plupart ont parcouru plus de 100 000 km, soit bien au-dessus de la moyenne qui est d'environ 17 000 km par an.

Du mieux à partir de 12 000 € mais la majorité sont déclinés dans les finitions de base Active et Style. Ainsi, un 1.6 BlueHDI 100 ch Style de février 2017 avec 65 200 km au compteur est cédé à 12 000 €.

Pour accéder à la finition Allure, le budget frôle les 13 000 €. Vu un 1.6 BlueHDI 100 ch de juillet 2016 et 67 150 km proposé à 12 900 €. Il est garanti 12 Mois. Neuf il était à 23 100 €. Soit un rabais de 44 %.

Mais si vous êtes tenté par un haut de gamme, il vous faudra prévoir une soulte d'environ 1 000 €. Ainsi, pour 13 900 € nous avons repéré un 1.6 BlueHDI 100 ch Crossway d'octobre 2016. Une première main ayant parcouru 58 600 km. Valeur à neuf, 25 500 €.

Un 2008 de 2 ANS OU MOINS

En essence

Une mise de départ à 13 000 €

Ce budget vous permet d'acquérir un 2008 en finition de base Style animé par la petite motorisation de 82 ch. Vu en concession Peugeot un 2008 de novembre 2018 avec 14 700 km au compteur à 12 900 €. Une première main, garantie un an. Il est à 36 % sous le neuf de l'époque (20 200 €).

Pour une finition Allure avec sous le capot le bloc 110 ch, ne comptez pas moins de 15 000 €. Un négociant toutes marques propose un modèle de juin 2019 avec 25 300 km au compteur pour 15 400 €. Il est équipé de la boîte auto EAT6 et il est garanti un an. Une bonne affaire compte tenu des 37 % de décote par rapport à son prix neuf qui était de 24 500 €.

À mécanique identique, un 2008 en finition GT Line est proposé à 17 000 €, soit 30 % de décote par rapport au neuf (24 200 €). Il est de novembre 2018, affiche 16 300 km au compteur et bénéficie de 12 mois de garantie. Mieux, un 1.2 PureTech 130 ch Crossway de juin 2019 avec 24 500 km est cédé pour 16 900 €. Soit 8 350 € de rabais et une décote de 33 % par rapport au neuf.

En diesel

16 000 € pour un 2008 Allure de 18 mois

En piochant dans la finition la plus répandue, Allure, les tarifs démarrent à 16 000 €. Vu un 1.6 BlueHDI 100 ch de mai 2019 et 14 500 km à 16 200 €. soit 32 % sous le neuf de l'époque (23 800 €). pas mal pour une auto d'un an et demi seulement.

Pour un haut de gamme GT Line, la facture augmente d'environ 1 000 €. Ainsi, un particulier cède son 1.6 BlueHDI 100 ch d'août 2019 pour 16 900 €. Neuf il était à 25 000 €. Soit une décote intéressante de 32 %.

LA FIABILITÉ

Du point de vue mécanique, que ce soit en essence ou en diesel, les reproches sont désormais rares. En effet, en choisissant un modèle restylé, comme c'est le cas ici, on échappe aux soucis de jeunesse, mais aussi aux risques concernant la courroie de distribution, qui a posé problème ailleurs sur les 1.2 Puretech 110 et 130. Il peut toujours y avoir des soucis de bugs ou de lenteurs du multimédia, des suspensions qui peuvent fuir, une boîte de vitesses mécanique qui peut être un peu dure.

En revanche, à la lecture des avis de propriétaires publiés sur notre site, nombreux sont ceux qui se plaignent de la qualité de la finition à bord. Bruits fréquents au roulage au niveau du tableau de bord, plastiques fragiles qui se rayent facilement. Ajoutons que nombreux possesseurs évoquent un véhicule très bruyant sur route et autoroute.

LES PRINCIPAUX RAPPELS CONSTRUCTEUR*

Octobre 2019 : Sur les 2008 diesels produits du 6 décembre 2017 au 19 juin 2018, risque d’endommagement du filtre à particules (FAP). Contrôle de l’efficacité et remplacement si nécessaire.

Mars 2020 : sur les 2008 produits du 7 décembre 2017 au 8 mars 2019 les émissions de NOX pourraient être hors des limites réglementaires en raison d'un mauvais étalonnage.

Mars 2020 : sur les 2008 produits du 14 au 18 mars 2019 (N° VIN VFCUHMRPKY059949 à VF3CUYHYPKY063565), les vis de fixation de l'essieu arrière peuvent être non conformes et se rompre. Les vis sont à remplacer.

*Ces opérations sont réalisées lors du passage du véhicule en concession.

LE BILAN : Ne vous emballez pas...

Certes, sous ses airs de 3008 et vu le vaste choix de motorisations et de finitions, le 2008 restylé attire. Mais pas de précipitation. À en croire les avis de propriétaires, mieux vaut faire un essai longue durée avant de l'acheter. Et question budget, n'hésitez pas à comparer les tarifs. Notre enquête démontre que les modèles récents ne sont pas forcément beaucoup plus chers que les plus âgés. Avec quelques centaines d'euro de rallonge, vous pourrez alors partir au volant d'un 2008 d'à peine un an et peu kilométré.

OU LES TROUVER

Concesionnaires et revendeurs multimarques :

Peugeot.fr

Spoticar.fr

Lacentrale.fr

Leboncoin.fr