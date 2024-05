Peugeot 308 III ou Opel Astra 6 : quelle est la meilleure affaire en occasion ?

Après avoir conclu un certain nombre d'accords de partenariats, depuis le rapprochement de GM (propriétaire d'Opel) et de PSA en 2012, certes avorté mais qui a débouché sur les premiers Crossland X et Grandland, le groupe français rachète "pour de bon Opel" en 2017, avant de devenir Stellantis en 2021 après la fusion avec FCA (Fiat-Chrysler Automobiles)

Dès lors, les synergies entre les marques françaises et la marque allemandes battent leur plein, et entre autres exemples, la nouvelle Corsa est en 2019 une jumelle technique de la 208 de Peugeot.

En 2021, Peugeot et Opel présentent à quelques mois d'intervalle la nouvelle 308, de 3e génération, et la nouvelle Astra, de 6e génération. Elles partagent l'intégralité de leurs composants techniques, se distinguent essentiellement par une esthétique bien différenciée, comme on peut le voir sur la photo d'ouverture de l'article. Impossible de la confondre. Mais sous la robe, les plateformes, moteurs, boîtes de vitesses, trains roulants, et architecture électroniques sont identiques.

Différence tout de même, des prix parfois inférieurs pour l'Astra, parfois inférieurs pour la 308, selon les niveaux de finition. Mais un rapport prix/équipement souvent comparable. Et surtout, une image de marque un peu moins bonne pour l'Astra, du moins jusque-là, ce qui donne des décotes plus importantes que celles de la sochalienne, qui tient généralement une cote d'enfer. Les prix neufs démarrent en 2021 à

Sachant cela, le marché de l'occasion peut prendre des couleurs tout à fait différentes, et révéler que l'une des deux protagonistes sera finalement une meilleure affaire, après quelques années écoulées. Si en plus vous préférez celle qui décote le plus, en matière de design extérieur ou intérieur, alors c'est l'aubaine. Mais voyez, nous gardons encore le suspense niveau dépréciation...

Car comparons d'abord les prestations de chacune. Elles sont proches sur le papier, mais avec quelques différences tangibles tout de même.

Les prestations d'ensemble : très proches, mais typées différemment

Les forces en présence

Peugeot 308 Opel Astra Carrosseries Berline 5p et break SW Berline 5p et break Sports Tourer Longueur/largeur/hauteur (berline/break) en mètres 4,37x1,85x1,44 (4,63x1,85x1,44) 4,37x1,86x1,44 (4,64x1,86x1,44) Volume de coffre mini/maxi 412/1 323 litres, 361/1 271 en hybride rechargeable et VE (608/1634 en break, 548/1 574 en break hybride rechargeable et VE) 422/1 339 litres, 352/1 268 en hybride rechargeable et VE (597/1634 en break, 516/1553 en break hybride rechargeable et VE) Moteurs essence 1.2 Puretech 110

1.2 Puretech 130

1.2 Puretech hybride 136 1.2 Turbo 110

1.2 Turbo 130

1.2 Turbo hybride 136 Moteurs diesels 1.5 BlueHDI 130 1.5 BlueHDI 130 Moteurs hybrides rechargeables 1.6 PHEV 180

1.6 PHEV 225 1.6 PHEV 180

1.6 PHEV 225 Moteur électrique 156 ch, batterie 51 kWh nets 156 ch, batterie 51 kWh nets

Le style

Vous le savez, les goûts et les couleurs... Reste que si à l'extérieur on observe des proportions proches, même si les volumes et panneaux de carrosserie sont travaillés de façon plus plate et classique sur l'Astra que sur la 308, les différences sont également marquées, plus encore d'ailleurs, à l'intérieur des habitacles.

D'un côté nous avons une Allemande assez classique dans sa présentation, avec une planche de bord "à l'ancienne" si l'on peut dire, qui propose tout de même bien évidemment des écrans numériques, réunis au sein de ce que la marque appelle le "Pure panel". Mais l'ergonomie est traditionnelle. Le volant est de taille normale, l'instrumentation en position classique.

De son côté, la 308 utilise toujours le fameux i-cockpit, dont l'ergonomie est parfois décriée. En effet, le petit volant peut pour certains, selon les réglages, masquer une partie des compteurs, qui sont en position haute. Par contre, elle propose des "i-toggles" configurables, une barre tactile de raccourcis vers ses fonctions favorites. C'est donc globalement un peu plus moderne que l'Astra.

Les deux se valent en matière de qualité de fabrication et des matériaux, franchement valorisants globalement.

Verdict : pas de gagnante, ce sera selon vos goûts personnels.

La gamme

Avec une plateforme et des mécaniques communes, nulle surprise si l'on vous annonce que les 308 et Astra sont à égalité. Toutes deux ont une version break au catalogue, les motorisations et transmissions sont identiques et toutes utilisées par les deux autos. Aucune ne se distingue de l'autre par une version spécifique, en tout cas à date.

Verdict : égalité.

L'habitabilité

Là aussi, le match est hyper serré. Plateforme commune, empattement identique, les cotes d'habitabilité se marquent à la culotte. Il existe quelques petites différences dans les volumes de coffre, qui sont en faveur de l'Astra en berline, mais en faveur de la 308 pour le break, et pour les versions hybrides rechargeables et électriques.

Verdict : tout petit avantage à la 308, sauf en version berline 5 portes.

Les équipements

Tout comme une Leon, cousine de la Golf, peut recevoir la quasi-totalité des équipements de cette dernière, la 308 et l'Astra peuvent disposer toutes les deux des mêmes équipements et aides à la conduite, que permet la plateforme EMP2 v3. Cela inclut le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons, les phares à LED matriciels, l'entrée et démarrage sans clé, le régulateur de vitesse actif, la conduite semi-autonome de niveau 2, l'alerte de circulation transversale arrière, la détection de véhicule dans l'angle mort, le chargeur de smartphone par induction, la navigation connectée, la connectivité Android Auto et Apple CarPlay. Et pour l'Astra, en plus, l'affichage tête haute, dont la Peugeot peut se passer avec son instrumentation en position haute.

Mais laquelle propose le meilleur rapport prix/équipement ? Eh bien, cela dépend des niveaux de finition. Si en bas de gamme l'Astra tire son épingle du jeu (à partir de 28 550 € contre 29 920 € pour la 308, qui dispose cependant de la clim bi-zone contre une monozone pour l'Astra), en haut de gamme, elle coûte parfois même un peu plus cher que la 308. Étonnant, d'autant qu'elle n'est alors pas mieux équipée. Il faut donc bien comparer les équipements de série, ce que les deux constructeurs rendent difficile en dotant l'une ou l'autre d'équipements indisponibles sur la concurrente. Mais au final, on peut considérer que les deux autos sont dos à dos.

Verdict : presque égalité

Les prestations routières

Reposant sur une plateforme partagée, on pourrait penser que les comportements routiers seraient identiques. Or, c'est un peu plus compliqué que cela. La 308, tenante du titre jusque-là du dynamisme sur route, a assez largement assagi son jeu et s'est faite plus confortable. L'Astra précédente était elle aussi typée dynamique, bien qu'un peu en retrait de la sochalienne en matière d'efficacité pure.

Avec ces dernières générations, l'Opel se raffermit encore, de sorte qu'elle devient plus raide que la 308. Cette dernière est plus confortable que la deuxième génération, sans sacrifier outre mesure le dynamisme de conduite. Au final, son rapport confort/dynamisme est mieux trouvé que celui de l'Astra. Mais c'est cette dernière qui sera à privilégier si vous préférez une auto vraiment bien tenue niveau suspensions.

Par ailleurs, les niveaux d'insonorisation sont excellents pour les deux autos, et particulièrement en version électriques, qui proposent des niveaux de filtration impressionnants, tandis que freinage et consommations sont identiques, quels que soient les moteurs. Le diesel est évidemment plus rugueux dans son fonctionnement, mais frugal (autour de 5 litres). Les boîtes mécaniques sont sans histoire côté étagement et manipulation, tandis que les boîtes auto EAT8 sont douces et suffisamment réactives en conduite coulée, un peu lentes en conduite dynamique.

Les hybrides rechargeables proposent une autonomie réelle de 45/47 km réels (60 annoncés) et des performances convaincantes. La version 225 ch est inutile, car ses prestations sont quasi identiques à celles de la version 180 ch, qui sera à privilégier.

Les versions électriques sont étonnantes en consommation moyenne, avec des valeurs qui peuvent rester autour de 16 kWh/100 km de moyenne en mixte, ce qui permet globalement 320 km d'autonomie. La recharge rapide est moyennement rapide, avec 100 kW annoncé en pic, et 28 minutes environ pour passer de 10 à 80 %.

Verdict : la Peugeot 308 propose un meilleur compromis quotidien confort/dynamisme

Les prix en occasion

Avec des prestations très proches sur les autres thèmes ici abordés, il est à espérer que les cotes en occasion pourront départager plus nettement nos deux protagonistes.

Nous avons donc étudié le marché de la seconde main, pour des versions comparables. Nous avons donc comparé les baisses de prix par rapport au prix du neuf. Et même à ce petit jeu, difficile de les départager.

Ainsi, une 308 1.2 Puretech 110 d'entrée de gamme Active Pack, modèle 2022, et moins de 35 000 km, se trouve à partir de 19 000 €, soit une décote de - 30 %. Mais en moyenne, le tarif tourne plutôt autour de 21 500 € pour 20 000 km, soit une décote de - 21 %.

Une Astra équivalente, 1.2 Turbo 110, se trouve à partir de 19 000 € également, pour moins de 20 000 km cependant, et à 21 000 €, on trouve des modèles en occasion 0 km de 2023, voire 2024 ! Soit une décote de - 25 % pour un modèle quasi-neuf... Je vous laisse le soin de deviner quel modèle est le plus intéressant.

En version 1.2 Puretech 130 Allure, de 2023, moins de 15 000 km, la Peugeot 308 se trouve à partir de 20 000 €, mais en moyenne à plutôt 25 000 €, soit respectivement - 39 % et - 24 %.

L'Astra équivalente, soit une 1.2 Turbo 130 Elegance, se trouve à partir de 22 600 € mais pour 10 km au compteur, et en moyenne à 26 500 €, pour moins de 6 000 km, soit une décote comprise entre - 28 % et - 17 %. Ici le verdict est moins clair, et plutôt en faveur de la 308.

Enfin, sur une version haut de gamme PHEV, par exemple une 308 180 ch de 2023, en finition GT la 308 débute à 35 000 €, et l'Astra à 32 000 € pour une version équivalente en finition GS, soit une décote respective de - 25 % et - 28 %.

En électrique, on trouve des E-308 Allure 2023 à partir de 31 000 €, soit une décote de - 21 % (en tenant compte du bonus à l'achat), et une Astra-E à partir de 34 000 €, soit une décote maximale de 10 % seulement. Mais les tarifs moyens sont plutôt de 41 000 € pour la 308 et 40 000 € pour l'Astra. Soit des décotes de... 0 %, pour l'une comme pour l'autre, si l'on tient compte des 5 000 € de bonus accordés en 2005. Incroyable...

Sachez que les décotes sont équivalentes pour les breaks, à quelques demi-% près.

LE BILAN

Un mouchoir de poche. Ainsi pourrait-on décrire ce qui sépare ces deux concurrentes. Les tarifs en occasion n'arrivent même pas à définir une meilleure affaire par rapport à l'autre, ce qui n'est pas courant. Ce sera donc, finalement, une affaire de goût. Tristement banal comme conclusion, pour nous qui espérions un verdict plus clair...