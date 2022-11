Plus de 250 000 Kia Optima rappelées

Si Kia a réussi, en France comme en Europe, à s’imposer grâce, notamment, à sa gamme étendue de SUV, le succès de sa berline Optima est loin d’avoir égalé celui, notamment, des Niro et Sportage. D’abord conçue pour séduire son marché domestique et l’Amérique du Nord, cette trois volumes a toutefois séduit un certain nombre de connaisseurs grâce à sa ligne dynamique. Elle reste aussi dans les annales comme ayant été la première voiture hybride rechargeable du constructeur vendu chez nous.

Outre-Atlantique, en revanche, les foules ont signé en masse des bons de commande. Sur les seuls millésimes 2012 et 2013, plus de 250 000 exemplaires ont été livrés aux États-Unis. Ce sont ces véhicules qui font aujourd’hui l’objet d’un rappel, suite à la découverte d’un problème pouvant mettre en cause la sécurité des passagers.

Entre le pavillon et sa garniture, les ingénieurs ont disposé des plaques de matériaux absorbants, destinés à amortir le contact avec le toit en cas de choc. Mais ces plaques s’avèrent être mal fixées sur les Optima sorties de chaîne entre le 12 août 2011 et le 27 septembre 2013. Lors du déploiement des airbags rideaux, elles peuvent ainsi être projetées dans l’habitacle et occasionner des blessures aux occupants. 257 998 possesseurs d’Optima vont donc être contactés par le constructeur afin de se rendre en concession pour y faire renforcer les fixations de ces éléments d’absorption.

Pour le moment, la filiale européenne de la marque ne semble pas prévoir une opération similaire. Il est, en effet, fort probable que les Optima circulant sur le Vieux Continent, qui étaient fabriquées en Corée du Sud, ne soient pas touchés par ce problème, le rappel SC245 de Kia USA concernant les véhicules assemblés dans son usine des États-Unis.