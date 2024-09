Porsche rappelle une nouvelle fois sa Taycan

Tous les constructeurs automobiles ont, à un moment ou à un autre de leur histoire, eu leur mouton noir. Ce dernier se distingue par un taux de défauts et de panne largement supérieurs à celui de ses sœurs de gamme. Cette espèce est, ou a été, plus ou moins présente dans le catalogue suivant les marques et le soin que chacune d'entre elles portait à la mise au point de leurs autos.

Parmi les labels qui peuvent se targuer d’avoir toujours travaillé avec minutie sur la mise au point, Porsche emporte très probablement la palme outre-Rhin. Pourtant, depuis quelque temps, un modèle semble mettre à mal cette réputation à cause d’un nombre de rappels de plus en plus nombreux

Nouvelle technologie, nouveaux problèmes

Ce modèle, c’est la Taycan. Première Porsche 100 % électrique de série, elle fait fréquemment l’objet de mesures de correction. Cette fois-ci, il s’agit de nouveau la batterie de traction qui pose problème et entraîne la mise en place d’une opération codifiée ARA5.

Dans le cas présent, il s’agit de corriger des erreurs de paramétrage du module de la batterie haute tension. Loin d’être anodines, ces irrégularités peuvent conduire à un court-circuit, ce dernier pouvant alors causer l’embrasement de la voiture.

Ce rappel concerne les Taycan homologuées sous les types CE débutant par e13*2007/46*0919* et se terminant par un nombre compris entre 02 et 07, et assemblées entre le 3 juillet 2018 et le 4 mars 2024. Porsche n’a pas indiqué le nombre de véhicules qui étaient concernés mais, en France, il pourrait s’agir de plus de 3 500 exemplaires.