Près de 3 000 Mercedes GLE rappelés

Né Classe M en 1997, l’équivalent SUV de la Classe E est baptisé, depuis 2011, GLE. Sa quatrième génération est apparue en 2018 et sera prochainement restylée. Ce sont les versions hybrides rechargeables qui font aujourd’hui l’objet d’un rappel.

La défaillance vient du raccordement à vis de l’un des faisceaux du câblage 12V. Celui-ci peut avoir été serré avec un couple insuffisant. Cette malfaçon peut aller jusqu’à provoquer l’incendie de la voiture. Dans un premier temps, l’opération consiste donc à vérifier ce raccordement et, si nécessaire, à en rectifier le couple de serrage. Les techniciens de l’Étoile devront également contrôler le point de contact de ces câbles avec le véhicule. Si celui-ci est endommagé, il faudra alors remplacer l’ensemble du faisceau ainsi que ce point de contact. Dans le pire des cas, le véhicule sera ainsi immobilisé durant 5 heures.

Ce rappel, qui est référencé en interne sous le code 5491308, touche les GLE hybrides rechargeables homologués sous les types CE, que vous pourrez retrouver dans la case K de votre carte grise, e1*2007/46*1885* suivi d’un nombre compris entre 07 et 16. Tous sont sortis de chaîne entre le 10 avril 2019 et le 11 novembre 2021. Dans l’Hexagone, cela concerne précisément 2 828 GLE. Les propriétaires de ces SUV sont actuellement contactés directement par Mercedes afin que l’intervention sur leur auto soit effectuée dans les plus brefs délais.