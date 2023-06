Problème de conduite de carburant : au tour de Citroën d’organiser un rappel

Il y a quelques semaines, nous vous faisions part du rappel CI22-049 organisé par Toyota. Celui-ci consistait à corriger un problème de conduite de carburant sur une partie de la production des Proace et Proace Verso.

Ces rivaux des Renault Trafic et Volkswagen Transporter/Caravelle/Multivan sont, en réalité, des variantes rebadgées de leurs équivalents Citroën, Opel et Peugeot. Il n’y avait donc aucune raison pour que ces trois marques de la galaxie Stellantis ne soient pas concernées par le même problème.

De ce trio, c’est Citroën qui dégaine en premier, avec le rappel référencé JJP. Il touche les Jumpy et SpaceTourer sortis de chaîne entre le 29 janvier 2020 et le 21 janvier 2022. Pour rappel, le défaut à corriger concerne un mauvais positionnement de la conduite de carburant qui peut venir frotter contre les protections en plastique du soubassement. À terme, la conduite peut donc s’user jusqu’à fuir, ce qui pourrait conduire à un incendie.

Contrairement à son associé nippon, Citroën n’a pas communiqué le nombre de propriétaires qui recevront un courrier afin de faire contrôler et modifier leur véhicule. Toutefois, vu le succès de ces deux modèles dans l’Hexagone, on peut estimer qu’ils sont plus de 30 000 à être concernés.

À quand le tour des cousins badgés Opel et Peugeot ?