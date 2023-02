Quel budget pour une premium 100 % DS en occasion ?

La DS 3



C'est au cours de l'hiver 2016 et lors de son restylage, que la DS 3 se pare du logo 100 % DS. Reconnaissable à sa grande calandre dite ''DS Wing'' à l'image des autres modèles de la gamme DS, il est impossible de la confondre avec l'ancien opus à l'heure de l'achat. Mais, mis à part ce nouveau visage, à bord, pas de grands changements par rapport à l'ancienne version. Au chapitre mécanique, ce nouvel opus hérite de la banque moteurs essence et diesels de sa devancière à savoir les 1.2 PureTech de 82 ch, 110 ch et 130 ch ainsi que le 1.6 THP de 165 ch. En diesel, sont présents les 1.6 BlueHDI 100 ch et 120 ch.

L'offre

Près d'un tiers des DS3 sont des essence et c'est le 1.2 110 ch qui domine le marché suivi par le 1.2 82 ch. En retrait les 1.2 130 ch et 1.6 THP 165 ch. En diesel, c'est le 1.6 BlueHDI 100 ch qui s'impose.

Les prix

10 500 € à 11 000 € c'est la mise minimum pour une DS 3 essence de six ans et de moins de 80 000 km. Vu une 1.2 Pure Tech 82 ch So Chic de décembre 2016 avec 47 800 km pour 10 900 €. Comptez 1 700 € de plus pour une 110 ch. Vu une 1.2 PureTech 110 ch So Chic d'avril 2016 avec 70 000 km au compteur pour 12 600 €.

Pour les amateurs de sensations, la note grimpe à 13 000 € pour une version 130 ch. Vu une So Chic d'octobre 2016, elle a 69 400 km. Et pour une 1.6 THP c'est 14 000 €. Vu une 165 ch Sport Chic de juin 2016 avec 83 200 km au compteur.

Enfin, prévoyez entre 12 500 € et 13 000 € pour une DS3 cabriolet animée par le petit bloc de 82 ch. Vu une So Chic de mai 2016 avec 66 500 km pour 12 600 €.

Pour une DS3 diesel, le chèque d'entrée flirte avec les 13 000 €. Vu une 1.6 BlueHDI 100 ch So Chic de septembre 2016 et 75 000 km au compteur pour 12 900 €.

La DS 3 Crossback



Présentée au mondial de Paris 2018, la DS3 Crossback est arrivée dans les concessions DS au printemps 2019. Contrairement à sa petite sœur, déclinée en trois portes exclusivement, la Crossback n'est disponible qu'en cinq portes et mesure 16 cm de plus, soit 4,12 m. Dès lors elle quitte le segment des citadines pour se ranger dans le clan des crossovers urbains. Au chapitre moteurs, elle est animée au lancement par le 1.2 PureTech en trois puissances 100 ch, 130 ch et 155 ch. En diesel, on dispose d'un 1.5 BlueHDI de 100 ch et 130 ch.

L'offre

Plus de la moitié de l'offre est composée d'essence et c'est le 130 ch qui s'impose suivi du 100 ch et loin derrière le 155 ch. En tête des diesels, le 1.5 BlueHDI 130 ch. Plus en retrait le 1.5 BlueHDI 100 ch. Quant aux modèles électriques, ils représentent environ 15 % de l'offre.

Les prix

Pour une 1.2 PureTech 130 ch de 2019 avec moins de 60 000 km au compteur, la mise est de plus de 22 000 €. Vu une Grand Chic de décembre 2019 avec 32 800 km pour 22 700 €. Quant à la déclinaison 155 ch, les prix franchissent la barre des 24 000 €. vu une 1.2 PureTech 155 ch Performance Line auto de juin 2019 et 48 800 km pour 24 500 €.

Du côté des diesels, un minimum de 20 000 € à 21 000 € sera nécessaire pour acquérir une 1.5 BlueHDI 100 ch. Vu une So Chic d'octobre 2019 avec 47 100 km pour 20 700 €. Quant à la 130 ch, le tarif d'entrée est de plus de 23 000 €. Vu une Performance Line + auto de janvier 2020 ayant 35 200 km pour 23 500 €.

Et si l'électrique vous tente, il vous faudra prévoir un budget de plus de 27 000 €. Vu une E-Tense 50 kW 4 CV Performance Line + auto de janvier 2020 et 27 500 km pour 27 500 €.

La DS 4



Au cours de l'été 2015 et après quatre années sous le label Citroën DS, la compacte de la marque aux chevrons bénéficie d'un profond restylage et en profite pour arborer le logo DS sur sa calandre.

L'offre

Sur le marché de l'occasion, les diesels dominent et c'est le 1.6 BlueHDI de 120 ch qui s'octroie la plus grosse part des annonces suivi par les 2.0 Blue HDI 150 ch et 180 ch. En essence, le 1.2 PureTech 130 ch arrive en tête des propositions. En retrait, les 1.6 THP 165 ch et 210 ch.

Les Prix

Pour une DS 4 BlueHDI 120 ch âgée de moins de sept ans et moins de 100 000 km, la mise de départ avoisine les 14 000 €. Vu une So Chic BV6 de septembre 2016 avec 73 500 km au compteur pour 13 900 €. Une soulte de 1 600 € vous permettra de vous tourner vers la motorisation diesel de 150 ch. Vu une 2.0 BlueHDI 150 ch Sport Chic d'octobre 2017 et 88 300 km pour 15 500 €.

Dans la famille essence, une 1.2 PureTech 130 ch avec au maximum 80 000 km est accessible à partir de 13 500 €. Vu une So Chic BV6 de juin 2016 ayant parcouru 70 000 km pour 13 500 €.

Mais si vous êtes tenté par la sportive 1.6 THP 165 ch comptez 16 000 € à 16 500 €. Vu une Sport Chic d'août 2017 et 79 300 km à 16 450 €.

La DS 4 Crossback



En raison du succès en demi-teinte de la DS 4, et pour booster les ventes, une sœur jumelle vient compléter le catalogue DS au moment du restylage de 2015. Baptisée DS 4 Crossback, cette compacte aux allures de crossover reprend les caractéristiques mécaniques et de carrosserie de la DS 4. Ce qui change : la hauteur de caisse, rehaussée de 30 mm afin de lui donner un look plus baroudeur ainsi que la présence de barres de toit.

L'offre

Malheureusement l'offre en seconde main est assez réduite tant en diesel qu'en essence. Pour ce qui est des moteurs, on a le choix entre le 1.6 BlueHDI 120 ch et le 1.2 PureTech 130 ch.

Les prix

Une mise de près de 17 000 € sera nécessaire pour une 1.6 BlueHDI 120 ch. Vu une Sport Chic de juin 2016 et 73 500 km à 16 900 €.

Pour une essence c'est un chèque d'entrée à 16 000 € qu'il vous faudra prévoir. Vu à ce tarif une 1.2 PureTech 130 ch Sport Chic d'août 2017 et 62 000 km.

La DS 5



À l’instar de sa petite sœur la DS 4, la DS 5 se pare du logo DS lors du restylage de juin 2015. Une évolution qui se caractérise principalement par une nouvelle face avant (calandre, optiques...). Pour le reste, peu de changements par rapport à l'ancien opus. Sur le plan mécanique, on retrouve sous le capot de la DS 5, la banque moteurs de la gamme DS.

L'offre

Sur le marché de l'occasion, les diesels représentent près de 70 % de l'offre et c'est le 2.0 BlueHDI 180 ch qui est en tête des propositions suivi du 1.6 BlueHDI 120 ch et enfin le 2.0 BlueHDI 150 ch. Ajoutons la présence dans les annonces de quelques hybrides. Quant aux rares essence, elles sont majoritairement proposées avec le 1.6 THP 165 ch et dans une moindre mesure avec le 210 ch.

Les prix

Pour une 1.6 BlueHDI 120 ch ayant moins de 100 000 km, n'espérez pas un tarif en dessous des 14 000 €. Vu une So Chic de février 2016 avec 66 500 km à 14 800 €. Pour une déclinaison 2.0 180 ch pas trop kilométrée, la barre des 17 000 € est franchie. Vu une Sport Chic EAT 6 de janvier 2016 avec 87 000 km au compteur à 17 500 €.

Enfin, pour les amateurs de sans plomb, la mise de fonds dépasse les 18 000 €. Vu une 1.6 THP 165 ch EAT 6 So Chic de mars 2016 avec 41 600 km pour 18 300 €.



Le DS7 Crossback



Le SUV premium de DS automobiles fait son apparition dans les showrooms des ''DS Store'' fin 2017. Avec ses 4,57 m de long il se positionne à mi-chemin entre les SUV Compact et les SUV familiaux. Au lancement, il est décliné avec des motorisations essence et diesels. Deux ans plus tard, une hybride essence/électrique fait son apparition.

L'offre

En seconde main, les gazoles dominent avec près de 60 % des annonces. Au menu, les 1.5 BlueHDI 130 ch et les 2.0 BlueHDI 180 ch, à égalité dans les propositions. Quant aux versions roulant au sans plomb, elles ne représentent que 15 % de l'offre globale. Sous le capot, les PureTech 1.2 130 ch et 1.6 THP 180 ch et 225 ch. Sans surprise, ce sont ces derniers qui s'imposent sur le marché. Enfin, les hybrides 1.6 E-Tense 225 et 300 s'octroient 25 % des annonces.

Les prix

Pour une DS7 Crossback diesel de moins de 100 000 km et animée par le 1.5 BlueHDI 130 ch, la mise dépasse les 23 000 €. Vu une So Chic de décembre 2017 avec 85 100 km au compteur à 23 500 €. Mais si vous visez une 2.0 180 ch, un minimum de 26 000 € vous sera réclamé. Vu une Grand Chic auto de juillet 2018 ayant parcouru 92 000 km à 26 300 €.

En essence, comptez entre 25 000 € et 26 000 € pour une PureTech 130 ch. Vu une So Chic d'avril 2020 avec 50 300 km pour 25 900 €. Cependant, à 26 000 € nous avons également déniché une 1.6 Pure Tech 180 ch Performance Line auto d'août 2019 avec 74 200 km.

Et si votre souhait c'est une 225 ch peu kilométrée, le billet d'entrée sera d'au moins 30 000 €. Vu à ce prix une Performance Line Auto de février 2019 avec 58 600 km au compteur.

Enfin, pour une hybride E-Tense 225 ou 300, le chèque de départ ne sera pas inférieur à 36 000 €/37 000 €.



La DS 9



Dévoilée au cours de l'hiver 2020, la DS 9, fleuron de la gamme DS, s'impose comme la rivale directe des Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes Classe E. Contrairement aux autres modèles de la gamme DS, cette berline n'est disponible qu'avec des blocs essence et en hybride.



L'offre

Sur le marché de l'occasion, elle est encore peu présente et les quelques exemplaires en vente sont à 90 % des hybrides essence/électrique. En tête des propositions, la E-Tense 225 suivie par la E-Tense 300 et enfin, la E-Tense 250.



Les prix

Comptez un budget minimum de 48 000 € pour une E-Tense 225 âgée de un à deux ans et ayant parcouru moins de 25 000 km.