Quel prix pour une Dacia Sandero 3 d’occasion ?

La dernière Dacia Sandero, apparue fin 2020, pourrait reprendre le slogan de la Renault Clio des années 90 : « Elle a tout d’une grande ». Design extérieur séduisant, signatures lumineuses soignées, moteurs modernes, bonne habitabilité, équipements à jour avec notamment un écran tactile de 8 pouces, la Sandero remplit toutes les fonctions que l’on attend d’une voiture. De plus, Dacia a eu la bonne idée de reconduire la version Stepway, qui ajoute un aspect baroudeur parfaitement dans l’air du temps.

Cependant, la Sandero étant une voiture à la conception relativement basique, elle n’est pas exempte de défauts. L’insonorisation manque de soin (bruit de moteur et de roulement), et la finition ne reflète pas le luxe. A ce prix, impossible de tout avoir.

Afin de séduire une clientèle la plus large possible, Dacia n’hésite pas à décliner sa Sandero en plusieurs versions : moteurs Sce 65, TCe 90, TCe 110, déclinaison GPL, boîte manuelle ou à variation continue (CVT), ainsi que plusieurs finitions (Access, Essentiel, Confort puis Expression…).

Dacia Sandero 3 d’occasion : où la trouver ?

Dénicher la Sandero de vos rêves ne devrait pas poser trop de soucis, puisque les modèles proposés sont nombreux (environ 600). En revanche, s’adresser à un particulier sera difficile, les professionnels concentrent plus de 90 % des offres. Leurs annonces sont autant diffusées sur le site La Centrale que le bon coin.

Quant aux réseaux Dacia et Renault, ils regroupent leurs annonces sur un même site internet (occasion.renault.fr) et le choix est confortable. Ces Sandero bénéficient du label Renew Gold avec une garantie pouvant aller jusqu’à 36 mois, pièces et main-d’œuvre.

Une autre source d’approvisionnement existe, celle des collaborateurs. Sur le site toprenault.com, un peu moins de 90 exemplaires de moins de 18 moins sont à la vente.