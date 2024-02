Rappel : 4 000 utilitaires Toyota prennent le chemin de l’atelier

Toyota a-t-il fait un mauvais deal en s’associant avec le franco-italo-américain Stellantis afin de proposer une gamme complète d’utilitaires adaptés au marché européen ? Au sein des équipes de la marque nipponne, certains reconnaissent en effet, en off, que ces véhicules font trop souvent l’objet de rappels.

En effet, en moins d’un an, l’opération que Toyota référence CI23-019 est la cinquième du genre. En comparaison, sur le reste de sa gamme et durant la même période, la marque n’a dû organiser que 3 rappels majeurs.

Celui qui nous intéresse aujourd’hui concerne ainsi les Proace et Proace City, ces clones des Peugeot Expert et Partner. Plus précisément, ce sont les exemplaires sortis de chaîne entre le 28 novembre 2020 et le 16 juillet 2022, qui sont touchés, soit, précisément, 4 254 exemplaires dans notre pays. À noter que ce rappel ne concerne que les véhicules équipés de moteur diesel.

Et pour cause, puisque le problème identifié concerne le système d’injection d’AdBlue. Toyota précisé toutefois que ce défaut, qui empêche le bon fonctionnement du voyant indiquant une défectuosité de ce dispositif de dépollution, ne vient que d’un logiciel du calculateur ECU. Ce dernier doit donc être mis à jour, ce qui ne nécessitera qu’une immobilisation d’une demi-heure.