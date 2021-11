Rappel : Audi relance le feuilleton Takata

Depuis 2008, et la découverte de graves malfaçons sur les airbags produits par cette firme, le feuilleton Takata revient périodiquement à la une de l’actualité automobile. Si presque aucune marque automobiles n’a été épargnée, cette fois-ci, c’est Audi qui rappelle plusieurs dizaines de milliers de véhicules produits en 2000 et 2001.

Si cette opération concerne des véhicules aussi anciens, c’est parce que le problème vient du gaz chargé de déclencher l’airbag. Celui-ci peut, en effet, après de nombreuses années, s’altérer et ne plus permettre le déclenchement optimal du coussin gonflable.

Ce rappel, qui porte le code interne 69CJ, implique les A4 (types CE E1*93/81*0013, E1*98/14*0013 et E1*97/270105), A4 Cabrio (types CE E1*92/53*002 et E1*98/14*002), A4 Avant Duo (une rarissime version hybride rechargeable diesel, types CE E1*96/79*0079), A6 (types CE E1*96/27*0051 et E1*98/14*0051), A8 (types CE E1*93/81*005 et E1*98/14*005) et TT (types CE E1*97/27*0089 et E1*98/14*0089) produits durant ces deux années.

Le constructeur doit, dans les prochaines semaines, prendre contact avec l’ensemble des propriétaires de ces modèles. Mais rien ne vous empêche de d’ores et déjà vous rapprocher de votre concessionnaire afin de prendre un rendez-vous pour remplacer les cartouches de gaz mises en cause.