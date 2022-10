Rappel chez Cupra à cause d’un filet trop peu résistant

Disponible sur la quasi-totalité des breaks du marché, le filet de séparation entre la malle à bagages et les places assises se fixe verticalement derrière la banquette arrière et jusqu’au pavillon. Dans le cas de la Cupra Leon Sportstourer, il est fixé en deux points. En partie inférieure, il est solidaire de l’enrouleur du cache bagages, dans lequel il peut d’ailleurs s’escamoter. En partie supérieure, il s’accroche au pavillon, grâce à un système de crochet. C’est ce dernier qui pose problème.

En effet, les ingénieurs de la plus jeune marque du groupe Volkswagen ont constaté, notamment en cas de choc, que ces points de fixation pouvaient ne pas résister à l’appui provoqué par le poids des marchandises alors projetées en avant.

Ces supports doivent donc être contrôlés et renforcés sur les Leon Sportstourer sorties de chaîne entre le 22 octobre 2020 et le 18 juin 2022. Ce rappel, qui est identifié sous le code 68I3, pourrait concerner plus de 2 000 véhicules en France et jusqu’à 40 000 au niveau mondial, données non confirmées par le constructeur.

Cupra n’a pas non plus précisé en quoi consistait précisément ce renforcement des points de fixation, mais l’immobilisation de chaque auto devrait durer plusieurs heures. La sécurité des passagers étant menacée par ce défaut, les propriétaires sont directement contactés par la marque.