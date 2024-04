Rappel : des LED capricieuses chez Land Rover

Longtemps jugé comme étant "problématique" en matière de fiabilité, Land Rover a, au fil des années et des rachats, largement amélioré la durabilité de ses produits. Ce qui ne met pas le constructeur totalement à l’abri des imperfections, comme en témoigne l’opération N810 que nous évoquons aujourd’hui.

Celle-ci concerne les deux modèles les plus imposants de la marque, à savoir les Range Rover et Range Rover Sport. Plus précisément, il s’agit de véhicules, homologués sous les types CE e9*2018/858*11229*01 et e9*2018/858*11220*02 et sortis de chaîne à compter du 20 janvier 2023 et jusqu’au 30 mai de la même année. La filiale française de la marque précise, par ailleurs, que les numéros de série des autos concernées vont de SALKA9B79PA048159 à SALKA9BU4PA072200 pour le Range Rover et de SAL1A2BU1PA119606 à SAL1A2BU7PA140296 pour le Range Rover Sport.

Sur ces autos, qui sont 1 081 en France et 19 539 dans le monde, les optiques avant, composées de LED, peuvent refuser de s’allumer. Il ne s’agit, comme le précise Land Rover, toutefois pas d’un problème lié aux pièces elles-mêmes mais simplement un souci de programmation.

Sur ces SUV, les concessionnaires vont donc devoir installer une mise à jour du logiciel du module de commande de phares, ce qui ne devrait pas nécessiter plus d’un quart d’heure d’immobilisation.