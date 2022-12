Rappel : des projecteurs non conformes sur plus de 180 000 Subaru Impreza

Personne ne prétendra que l’éclairage ne fait pas partie des éléments de sécurité majeurs d’un véhicule. Non seulement pour le conducteur de ce dernier, qui doit pouvoir voir au mieux la route, mais également pour les autres usagers, qui ne doivent pas être éblouis par les voitures qu’ils croisent. Partant de ce double précepte, et suite à la découverte d’un souci de réflexion de la lumière sur les phares avant de certaines Impreza, Subaru vient de lancer, sous le couvert de la NHTSA, l’autorité chargée de la sécurité routière aux États-Unis, un vaste rappel référencé WRG-22.

Il concerne les versions trois volumes, inconnues dans notre pays, ainsi que les 5 portes appartenant, selon la nomenclature des USA, aux millésimes 2017, 2018 et 2019. Les premières ont été produites entre le 19 octobre 2016 et le 24 juillet 2019, et les secondes du 6 septembre 2016 au 25 juillet 2019. Au total, ce sont 188 397 qui sont concernés (63 696 tricorps et 124 701 bicorps. Ne sont touchés par ce défaut des réflecteurs que les exemplaires équipés de phares halogènes, ceux dotés de LED recevant des projecteurs spécifiques.

Subaru va, aux États-Unis, remplacer tous les projecteurs des véhicules rappelés. En Europe, à ce jour, aucune opération semblable n’a été déclarée aux autorités.