Rappel : fuite de carburant sur des utilitaires Mercedes

Comme beaucoup de ses concurrents, la filiale Vans de Mercedes baptise de différents noms les déclinaisons de certains de ses modèles. C’est le cas de son milieu de gamme. Dans ses variantes purement utilitaires, il prend le nom de Vito. Les déclinaisons véhicules particuliers, pour leur part, peuvent présenter deux patronymes différents : Vito Tourer dans les versions les plus simples et Classe V pour les plus huppées.

Si ce trio est disponible en version 100 % électrique, ce sont toutefois les moteurs Diesel qui sont concernés par le rappel que Mercedes identifie sous le matricule 9190018. Il concerne le tuyau de vidange du filtre à carburant qui, lorsque le véhicule roule, peut venir frotter contre l’un des panneaux du soubassement. À la longue, cette friction peut percer ce conduit et entraîner une fuite de carburant sur la chaussée. Mercedes exclut toutefois le risque d’un incendie mais prend très au sérieux la possibilité d’un accident à cause des traces de gasoil sur la chaussée.

Ce rappel est particulièrement conséquent puisqu’il concerne les Vito, Vito Tourer et Classe V assemblés entre le 2 juillet 2020 et le 27 avril 2022. Rien qu’en France, cela pourrait donc concerner aux environs de 14 000 véhicules.